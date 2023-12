Imputan a un policía retirado por amenazas con un arma de fuego

El día de furia que Adrián Alba, un exmiembro de la Fuerza Policial, experimentó el sábado en el barrio Jardín del Sur de Villa Mercedes le está valiendo más que un dolor de cabeza ante la Justicia. Desde la noche del domingo está tras las rejas y ya fue formalmente imputado no solo por dañarle el auto a un vecino, por un problema de estacionamiento, sino también por amenazar a ese hombre y a su hijo con una pistola, que hasta se atrevió a gatillar.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal instructor Leandro Estrada relató qué fue lo que sucedió la noche del sábado de acuerdo a la recolección de pruebas que ha logrado hasta el momento.

Contó que el día en cuestión, Alba discutió con su vecino, quien vive al lado de su casa, por la manera en que el denunciante había estacionado su auto.

No existía, al parecer, entre ellos un problema previo como vecinos; al menos el fiscal no tiene constancia de eso.

Pero el malestar del imputado por la forma en que el otro hombre había ubicado su vehículo no quedó allí. Según la denuncia, un rato después salió de su casa con un elemento punzocortante y le pinchó dos neumáticos al coche del damnificado.

El denunciante no tiene dudas de que Alba fue quien le arruinó las ruedas, porque lo vio con sus propios ojos. Observó toda la secuencia del daño a través de una cámara de seguridad que tiene en su vivienda, indicó Estrada en la audiencia. No se quedó con los brazos cruzados y fue hasta lo del policía retirado a recriminarle lo que le había hecho. Pero no pasó a mayores.

La víctima regresó hasta su domicilio y, con la ayuda de su hijo, comenzó a revisar los daños que tenían las cubiertas. No había dudas de que el exefectivo había usado un "elemento punzocortante", pero hasta el momento no han podido determinar de qué se trataba, si era un hierro, un cuchillo u otro tipo de arma blanca.

A dos horas de la agresión, mientras el damnificado y su hijo examinaban las ruedas, Alba se les vino encima. No fue a discutir, se les acercó directamente empuñando un arma de fuego. Los amenazó y hasta gatilló, pero ningún proyectil salió.

El hombre y su hijo ni lo dudaron: se encaminaron hasta la Comisaría 31ª, que está ubicada a dos cuadras de su domicilio, y denunciaron al agresor.

Una vez que los policías los entrevistaron y el fiscal fue informado de lo que había pasado, ordenó el allanamiento de la casa de Alba.

Al día siguiente, a las 8 de la mañana, los efectivos requisaron el domicilio: le encontraron "una pistola con 380 municiones en su interior", precisó el representante del Ministerio Fiscal. No obstante, Estrada calcula que, al momento de la amenaza y de gatillar, el arma que blandía el expolicía no tenía balas en la recámara.

Con ese hallazgo y las denuncias de su vecino y el hijo de él, fue detenido. Laura Parisi, la fiscal adjunta, explicó que la pistola secuestrada en lo del imputado ya fue reconocida por las víctimas como el arma usada para intimidarlos y que, hasta el momento, el hombre no ha acreditado su tenencia.

A su turno, el defensor Pascual Celdrán adelantó que tiene una teoría del caso absolutamente contrapuesta, negó que su cliente haya agredido y amenazado a las otras personas, y adelantó que se ocupará de acreditar la tenencia legítima del arma. Y le pidió al juez de Garantías, Alfredo Cuello, cuatro días de prórroga de la detención para probar esos puntos.

El magistrado dio por formulados los cargos por "Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego", "Daños" y "Tenencia ilegítima de arma de guerra", y otorgó la prórroga del arresto, que vencerá el viernes.

Hasta ayer, el fiscal instructor continuaba con la producción de pruebas, en este caso, con la declaración de testigos.

