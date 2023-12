Organizaron una olla popular en la zona oeste de la capital

La angustia y el desánimo se incrementan en los sectores populares por la situación económica y San Luis no es ajena a lo que sucede a nivel nacional. Con la intención de que las autoridades escuchen al pueblo, vecinas y vecinos (junto con distintas organizaciones sociales) organizaron una olla popular en el barrio 1º de Mayo de la capital puntana. Las consignas rondaron en reclamos de pan, tierra, techo y trabajo, pero hicieron hincapié en la necesidad de decirles no a los recortes de los planes sociales. La acción se replicó en todo el país.

La jornada comenzó antes del mediodía para encender las hornallas del comedor ubicado frente a la plaza del barrio. Arroz con diferentes verduras y legumbres fue el almuerzo que prepararon para servir a unas 400 personas.

"Estamos haciendo una olla popular con las consignas pan, tierra, techo y trabajo, y por una Navidad sin hambre. Realmente con la situación que estamos viviendo hoy, que no sabemos dónde estamos parados, necesitamos que el pueblo entienda que la gente tiene hambre", indicó la coordinadora provincial de la Corriente Clasista y Combativa, Laura Fraschilla.

"Los niños no comen, a veces lo hacen una vez al día. Queremos mostrarle al país el hambre y la necesidad que tiene la gente. Lo hicimos acá en el 1º de Mayo porque está cerca del República y el Quinto Centenario. Acá todos los martes se da de comer, el vecino ya sabe que tiene que venir", agregó.

En el comedor del 1º de Mayo las vecinas y vecinos se acercan a recibir su porción de comida 3 veces a la semana (martes, jueves y viernes). El Centro de Atención al Vecino que funciona al frente daba de comer los otros días restantes de la semana.

La situación económica y social de los que viven allí y en los alrededores es crítica y temen a lo que pueda pasar en los días que vendrán.

"Hay días, principalmente cuando cobran, que se hacen su comida más rica en su casa, cosas que después no pueden comer. En esos días merma un poco la concurrencia en el comedor, pero igualmente la gente no deja de venir. Actualmente, se están entregando 200 viandas por comedor, más o menos. La falta de trabajo es lo que hace que estén tan mal y los que cobramos el Potenciar Trabajo —del gobierno nacional— no nos alcanza", afirmó Laura.

Además, las vecinas y vecinos del barrio República están preocupados por la falta de agua y los cortes de luz que, en estos días, se están dando. Cintia Rosales, de esa vecindad, contó: "Mi realidad es difícil. Soy mamá soltera, me cuesta mucho. En el barrio hay mucha necesidad, hay gente que vive en ranchitos. El tema de la luz es indispensable para nosotros".

Además, recalcó que cobra una de las ayudas que brinda el gobierno nacional y tiene miedo por lo que pueda ocurrir con eso. Tiene dos hijos, uno de 16 años y otro más pequeño (9 años) diagnosticado con TDH y epilepsia.

"En verano no tenemos agua. Hay veces que sale en la madrugada y tenés que juntarla en bidones o tachos, pero no es potable. Hay muchas necesidades, muchas criaturas chiquitas. En mi caso, mi casa se llueve, pero hay gente peor y te dan pena esas situaciones", explicó.

En relación al trabajo, aclaró que allí todos trabajan de algo, con changas o en la construcción, pero la mayoría depende de algún plan. "Las madres cobran la Asignación Universal por Hijo. Hay algunos que hacen albañilería, pero los planes son indispensables, es algo fundamental. Nosotras, que trabajamos con la gente, acá tienen miedo de que les quiten el plan. Nosotros les decimos que tengan paciencia porque no sabemos lo que pueda pasar. Hay mucha incertidumbre", añadió.

Juan Larrea, secretario general del Partido Comunista, afirmó que las organizaciones sociales acompañarán y ayudarán a los vecinos cuando la realidad lo solicite. "Esperamos los anuncios del ministro Luis Caputo (Ver página 10) que fue el generador de la última deuda externa. Dicen que es esto: un terrible ajuste e hiperinflación, y lo dicen claramente. Estamos aquí no solo para ayudar, sino para denunciar esta situación a la que nos han llevado".

"No estamos para nada de acuerdo con las posiciones del nuevo Gobernador, pero entendemos que las denuncias se deben a la falta de solución de los problemas de la gente trabajadora. La perspectiva inmediata es mala. Para comer va a haber que luchar y estos comedores van a tener que ser fortalecidos, ya sabemos que el gobierno actual no va a poner un peso", concluyó.

Redacción/MGE