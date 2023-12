Mujeres al borde de un ataque de nervios

San Luis Fútbol Club se metió en la historia grande del fútbol femenino en el país al dar el salto a la Primera A para 2024, tras dos temporadas de alegrías ininterrumpidas: primero, en 2022, subió de la C a Primera B; y en este año metió el paso determinante para llegar desde la B a la máxima categoría.

Todo iba sobre ruedas, pero el presente muestra nubes negras sobre el que debería ser un escenario de fiesta para el deporte puntano y, sobre todo, para el fútbol provincial. Al punto que aún no hay precisiones sobre el respaldo que recibirá el equipo de parte del Gobierno, y las jugadoras advierten un panorama complejo de cara al inicio de la pretemporada, que comenzará en 24 días, y el inicio de la primera competencia, la Copa Federal, que será a finales de enero.

En una reunión, el gobernador Poggi preguntó cómo podía intervenir el club y Bazla dijo que se ocupaba.

Desde la Secretaría de Deportes no existió ninguna comunicación. San Luis FC representará a la provincia en la elite y no sabe si podrá hacer la pretemporada en alguna de las infraestructuras provinciales, no sabe si podrá utilizar el Estadio Provincial en la competencia, no sabe si podrá seguir entrenando en el Ave Fénix, ni sabe si recibirá algún respaldo.

Sobre ruedas

Campeonas y ascendidas, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá convocó el 6 de diciembre a las “Pibas” para felicitarlas y entregarles la Medalla al Pueblo Puntano de la Independencia, una distinción que es el máximo reconocimiento que otorga el Estado provincial.

Para premiar el esfuerzo, talento y ascenso, lo que le da trascendencia a la provincia, el exgobernador les preguntó a las futbolistas qué les gustaría como regalo, para afrontar el próximo desafío deportivo.

Primero habló el director técnico Carlos Casteglione y luego lo hicieron algunas jugadoras. Y comentaron la necesidad de un transporte, debido a que de los 18 equipos que van a participar en Primera A, solo tres son del interior y los demás son de Buenos Aires. Los viajes más frecuentes de larga distancia serán para San Luis FC y eso representa una gran desventaja.

64 partidos son los que jugó San Luis FC en dos años, de los cuales ganó 56, empató 7 y perdió 1. Hizo 240 goles (a un ritmo de casi 4 goles por juego) y le marcaron apenas 30 (promediando menos de medio gol recibido por partido).

El pedido fue tener como patrimonio un micro que pueda ayudar al plantel superior y a todas las categorías juveniles, ya que en 2024 además de la Primera se movilizarán casi 60 futbolistas juveniles de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 20, que participarán en paralelo al torneo superior.

Ante la necesidad del plantel de tener un micro, mediante la presentación de una carta que firmaron varias de las protagonistas, el exgobierno formalizó el pedido en un decreto y mandó la nota para iniciar el expediente a partir de Secretaría General, donde el decreto fue firmado, emitido e imputado.

Se otorgó el subsidio e inmediatamente se hizo la compra del micro. El club, con la factura en su poder por la compra del transporte, ya tiene el colectivo en San Luis para utilizarlo en la próxima temporada.

Nubes negras

Desde el club advierten que algunos movimientos que está realizando el actual gobierno, yendo contra cuestiones personales de la dirigencia, no hacen más que poner en jaque a las jugadoras.

Pretemporada, llegadas y partidas

El inicio de la pretemporada se mantiene para el 8 de enero, en lugar a definir.

La dirigencia adelantó que los trabajos físicos previos estaban organizados en la Universidad de La Punta y que pedirán una audiencia con el rector elegido por el gobierno provincial para avanzar en esa posibilidad.

Mientras, se sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos y esta semana habría novedades. Adelantaron que está por concretarse la llegada de una defensora central que esta temporada jugó en Estados Unidos.

La decisión del DT Carlos Casteglione es mantener la base que logró el ascenso, entre ellas la arquera mexicana Mariana Zárraga y la volante central uruguaya Nikol Laurnaga, y reforzar con entre 6 y 8 futbolistas.

Del grupo que ascendió, no seguirán las arqueras Gabriela Silva y Jésica Arce, las defensoras Florencia Escudero y Magui Jofré, las volantes Cecilia Morales y Yamila Crespín, y la delantera Andrea Salgado.

Redacción/MGE