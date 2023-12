Las campeonas esperan

La felicidad. La última imagen, tras ganarle 5-1 a Camioneros y recibir la copa. Esperan que la alegría no se corte. Foto: El Diario

La dirigencia de San Luis Fútbol Club sigue enfocada en los refuerzos para la próxima temporada, en la que competirá en la Copa Federal y en la Primera A, pero todavía no tiene certezas en relación a la decisión del gobierno provincial en cuanto al respaldo.

El plantel, que sería reforzado con entre 6 y 8 futbolistas, está conformado en su mayoría por jugadoras nacidas y formadas en los potreros de la provincia, que estarán ante la oportunidad más importante de sus vidas deportivas. Además del plantel superior, competirán en los torneos juveniles de AFA las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

En la A habrá 18 equipos. Boca fue campeón esta semana, tras vencer en la final a Belgrano de Córdoba, y a la espera de la final del reducido de la B, que hoy a las 19 enfrentará en Córdoba a Talleres y a Newell's de Rosario (el ganador asciende), los otros equipos a los que enfrentará San Luis FC son River, Racing, San Lorenzo, Independiente, UAI Urquiza, Ferro Carril Oeste, Platense, Rosario Central, Banfield, Huracán, Gimnasia La Plata, Excursionistas, SAT (Buenos Aires) y Estudiantes de Caseros.

Antes del inicio del torneo de la A está la Copa Federal, que en su 3ª edición comenzará el 31 de enero y finalizará el 11 de febrero, con la presencia de 16 equipos en el predio "Lionel Andrés Messi" de la Asociación del Fútbol Argentino.

El 31 de enero comenzará la Copa Federal de fútbol femenino y San Luis FC es uno de los 16 clasificados a nivel país.

La Copa Federal tuvo una fase preliminar Regional que organizó el Consejo Federal y clasificó a 8 equipos provenientes de las Ligas del interior. Desde esa clasificación accedió San Luis FC, después de ganarle la final a Victoria 2 a 1 con el plantel de la Liga Sanluiseña y algunos refuerzos de la Primera B. Mientras se realizó esa instancia, la primera de AFA de San Luis FC estaba en la recta final del torneo de la B, que finalmente le dio el ascenso a la A.

La fase preliminar metropolitana fue organizada por la AFA, y llegaron los mejores 8 equipos de la Primera División A de la tabla anual, hasta la fecha 5 del segundo campeonato de 2023.

La fase nacional reunirá a los 16 equipos clasificados que se eliminarán entre sí por el formato de eliminación directa en partidos, hasta alcanzar la final que consagrará al campeón.

Del interior jugarán San Luis FC; Cooperativa Textil (Villa Ángela, Chaco); Santa María Oro (Concordia, Entre Ríos); Atlético Tucumán; Camioneros (Córdoba); Deportivo Somra (Liga de Escobar, Buenos Aires); All Boys (La Pampa) y Pacífico (Neuquén).

Por el torneo de la A de AFA clasificaron Boca, UAI Urquiza, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central y Platense.

Redacción/MGE