Se agranda el papelón por la intervención de San Luis FC

Con los ojos vidriosos de impotencia, las chicas de San Luis ya son conscientes de que están definitivamente afuera de la fase final de la tercera edición de la Copa Federal que busca definir al mejor del país, algo así como lo que pasa con la Copa Argentina en el fútbol masculino.

El lunes debería haber viajado el equipo hacia Buenos Aires, porque el miércoles a las 9 de la mañana, en el predio "Lionel Andrés Messi" que la AFA posee en Ezeiza, tenía la responsabilidad de abrir los octavos de final, en lo que era el choque más importante de la historia del club en su corta y exitosa vida, ante el multicampeón Boca Juniors, flamante monarca del fútbol argentino que busca este título que se le escapó en 2021 en la final ante UAI Urquiza.

Es imposible olvidar aquel 28 de diciembre, el momento en que se conoció la noticia de que las "Pibas" enfrentarían a "Las Gladiadoras". Fue como tocar el cielo con las manos para ellas, en su mente ya se imaginaban aquel encuentro y hasta la pretemporada que harían para llegar de la mejor manera y dar un golpe en la mesa.

Ni se imaginaban que tan solo 24 horas después vendría una intervención del club y mucho menos pensaban que se quedarían tanto tiempo, ni que el nuevo gobierno les bloquearía el sueño que tuvieron desde el día mismo que empezaron a patear una pelota.

En el Departamento de Fútbol Femenino de AFA todavía no creen lo que ocurre por estas latitudes. No hay plan para reemplazar el lugar que San Luis FC se ganó legítimamente en estos octavos de final; lo más probable es que le otorguen la victoria a Boca y habrá que rezar porque no le caiga una sanción al club puntano y a las chicas, quienes nada pueden hacer y se mueren por jugar.

San Luis FC iba a ser uno de los ocho equipos del interior profundo que intentaría ir por la Copa junto a Cooperativa Textil (Villa Ángela, Chaco); Santa María Oro (Concordia, Entre Ríos); Atlético Tucumán; Camioneros (Córdoba); Deportivo Somra (Liga de Escobar, Buenos Aires); All Boys (La Pampa), y Pacífico (Neuquén).

Por el torneo de Primera División compiten Boca, UAI Urquiza, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central y Platense.

La explicación: la maldad del cordobés no tiene límites

La ilusión y los sueños de las pibas del San Luis Fútbol Club quedaron hechos trizas. Y eso es imperdonable, porque su ilusión era pura y estaba al margen de cualquier especulación política. Después de un titánico esfuerzo para llegar a jugar con las más grandes del fútbol argentino, todo quedó en vano. Todo fue destrozado. Quedaron al margen de la competencia por un rencor ciego, torpe y que lastima.

Las campeonas no podrán jugar la Copa Federal que comienza este 31 de enero, donde tenían como primer gran desafío enfrentar a Boca, uno de los dos mejores elencos del país.

Lo que ha sucedido con el equipo femenino del San Luis Fútbol Club pareciera que no tiene explicación. Sin embargo, hilando fino, sí surge una, y muy clara.

Todo detonó con la intervención que dispuso el gobierno provincial a través de la Dirección de Personas Jurídicas. Fue a fines del año pasado. Ahí comenzó la debacle y, en esto, la mayor cuota de responsabilidad recae en el dúo Claudio Poggi-Gabriel Rivero.

Se impulsó una investigación y hubo una batería de denuncias públicas que cubrieron con un manto de sospechas a todas las autoridades del club. Después se demostró que estas son acusaciones infundadas y que no hay ningún tipo de irregularidad. No obstante ello, con una terquedad implacable que detonó el sueño de las chicas, mantuvieron la intervención.

Entonces, lo que parece inexplicable tiene una explicación a esta altura. La envidia y la maldad del cordobés no tienen límites.

Bronca en las redes

Mientras tanto, las jugadoras siguen juntando bronca y de a poco comienzan a expresarse en las redes. Janet Leyes, una de las de mejor 2023, publicó en las historias dos posteos en los que deja ver lo doloroso de esta instancia de incertidumbre e impotencia que están viviendo.

El posteo rápidamente recorrió los estados de algunas de sus compañeras y hasta de periodistas deportivas que vieron al equipo nacer, crecer, evolucionar y que no pueden creer el daño que les están infringiendo a las chicas.