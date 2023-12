"Que San Luis no pueda pagar sueldos sorprende, y mucho"

El presidente provisional del Senado de la Nación, el puntano Bartolomé Abdala, expresó que en San Luis hace cuarenta años hay equilibrio fiscal y está sorprendido por las medidas salariales que anunció el gobernador Claudio Poggi, según indicó en el programa "Argenzuela", que se emite por Radio 10 y lo conduce Jorge Rial.

"En San Luis hemos tenido casi durante 40 años una política de equilibrio fiscal. Cuando yo escuchaba las propuestas de Javier Milei y de Victoria Villarruel donde se hablaba del equilibrio fiscal para poder enderezar el destino del país, siempre me entusiasmé, porque nosotros en San Luis hace mucho tiempo que teníamos un programa donde se gasta un porcentaje en gastos corrientes y otro porcentaje en gastos de capital. A partir de allí, si vos invertís bien el capital, esto te permite crecer. La provincia ha crecido tanto que, de hecho, en algún momento los puntanos pensamos que San Luis es otro país", expresó el senador nacional por La Libertad Avanza en comunicación radial.

Abdala dijo que como puntano le recomienda al resto del país no tenerle miedo al equilibrio fiscal que pregona el presidente Javier Milei.

"Es adonde tiene que ir la Argentina, cuando encuentre el equilibrio fiscal va a encontrar el ahorro y a partir de ahí va a poder invertir y crecer", explicó.

El senador se refirió a los funcionarios del gobierno saliente y entrante de la provincia, y sus diagnósticos sobre la situación de San Luis.

"Si escuchás a los funcionarios de (Alberto) Rodríguez Saá dicen que las cuentas están en orden, de hecho, dejó pago hasta el aguinaldo. Si escuchás a Claudio Poggi dice que tiene que desdoblar el pago del salario. Como senador por San Luis voy a pedir un informe para que nos digan cuál de los dos funcionarios, el saliente o el entrante, nos está diciendo la verdad", indicó.

Abdala remarcó que es "innegable que durante cuarenta años San Luis tuvo equilibrio fiscal y ahorros".

Sobre los anuncios y medidas salariales del nuevo gobernador, manifestó: "Debo reconocer que me sorprendió".

Por su parte, Jorge Rial reflexionó: "Llama la atención, la plata estaba teóricamente y ahora no está. ¿Será una movida del gobernador, tal vez, en medio de esta crisis e incertidumbre que se está viviendo?".

Abdala remarcó que el hecho de que Poggi diga que no puede pagar los sueldos le sorprende.

"Javier Milei lo que le ha pedido a todos los gobernadores es que tengan el criterio de ajustes de sus cuentas públicas. La verdad, estaría más preocupado por provincias que muchas veces han recibido ayuda extraordinaria del gobierno nacional para pagar los sueldos, como el caso notorio de Chubut. No sería, a mi entender, a prima facie, San Luis la provincia que debería requerir aportes extraordinarios de la Nación para hacer un ajuste", explicó.

Agregó: "Tal vez el gobierno de Rodríguez Saá no dejó ahorros, pero la verdad es que no poder pagar los sueldos me sorprende y mucho".

Sobre la propuesta de algunos gobernadores, como Axel Kicillof, de emitir su propia moneda provincial indicó: "Indudablemente los gobernadores no están dispuestos a hacer ningún ajuste, a buscar ese equilibrio fiscal y, como solemos decir y pensar, los gobernadores en la Argentina son animalitos de gastar. Se han acostumbrado a gastar tanto que, en vez de ajustar, piensan en generar ese tipo de pseudomonedas. Ya lo vivimos en la Argentina y nos fue muy mal".

Sobre la situación nacional, el senador la describió como "incendiada".

"Recibimos el país con un nivel de endeudamiento altísimo, con un nivel de inflación terrible, que lo terminan pagando los más vulnerables".

Abdala les pidió responsabilidad a los gobernadores que piensan administrar las cuentas públicas emitiendo moneda.

Al bonaerense Kicillof se le sumó ayer Poggi, quien dijo en diálogo con Radio La Red que "no descarta emitir una cuasimoneda provincial".

Redacción/MGE