De panquequeadas, camaleónicos y calesiteros

La política para algunos es el arte de lo posible. Para lograr sus propósitos y estar en escena tienen la habilidad de pasar de un partido a otro sin ningún tipo de vergüenza. Se dan el gusto de saltar de la izquierda a la derecha sin ni siquiera asomarse por el centro.

Hay diferentes categorías de "saltimbanquis".

Por un lado, están los llamados "calesiteros" porque su derrotero es tan alevoso que llega a los 360 grados.

Y también están aquellos que se ocultan, que se mandan al silencio y que de a poco van cambiando de color, que por ahora no llegan a dar toda la vuelta para alcanzar la sortija.

Ejemplos de esto, de los también llamados "borocotizados", hay muchos.

Hace pocas semanas la Legislatura de San Luis fue testigo de casos emblemáticos, de diputados y senadores que sin inconvenientes cambiaron de bando y que tiraron a tierra la bandera de la lealtad.

Además, en la conformación del flamante gabinete provincial hay muchos ejemplos que vale la pena mencionar.

Calesiteros

José Giraudo

El villamercedino es una de las caras polémicas del gabinete provincial y un prototipo de aquellos con un trayecto político similar al de las agujas del reloj o del movimiento de una calesita.

Proviene de una cuna peronista, presidió un centro de estudiantes, se formó en la Juventud Peronista (JP), pero lo que profesaba ya quedó muy lejos en el pasado. Su hermano Luis, al parecer, sigue sus pasos.

José, cuando se empezaba a alejar del justicialismo, fue referente provincial del partido de Alberto Fernández (Parte), después tuvo un romance con el Frente Renovador cuando Sergio Massa fue precandidato a presidente. Entre tantos fracasos y aspiraciones desmedidas, armó el movimiento Mercedinos por el Cambio y una ramificación fue Sanluiseños por el Cambio.

Tiene aceitados vínculos con Todos Unidos (adolfismo) y tras tantas vueltas recaló en la alianza con Juntos por el Cambio.

A José Giraudo le crearon la Secretaría de Estado de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario y su misión quedó en evidencia con las traiciones que sufrió el PJ puntano en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En el ambiente político relacionan su nueva etapa en su vida política con el empresario venezolano Antonini Wilson, el protagonista del “escándalo de las valijas”.

Dicen que Giraudo sería algo así como el encargado de “torcer voluntades” y en los videos de la última sesión de Diputados hay registros de sus gestos, gritos y órdenes para impedir el fracaso de la designación de autoridades. Cuándo los objetivos se le acaben, ¿tendrá razón de ser esta secretaria?

“Toti” Videla

Otro de los personajes que va de un espacio a otro es el actual intendente y exconcejal de Juana Koslay.

Es hijo de un recordado ultraperonista, gremialista y luchador: Jorge “Refucilo” Videla. Es decir, que viene de profundas raíces justicialistas y de respeto por las máximas banderas de la lealtad.

"Toti" le debe todo al peronismo, pero la máscara que ocultaba sus preferencias empezó a caerse antes de las elecciones provinciales. A esa altura, eran vox populi en el ambiente político y periodístico sus habituales encuentros con quienes hoy integran los máximos cargos del gobierno de Poggi.

Lo que se estaba gestando quedó plasmado en la visita que Poggi hizo a la Municipalidad antes de asumir y con el protagonismo que le dio en el encendido del tradicional arbolito navideño en la rotonda de Cruz de Piedra.

Ricardo Bazla

El abogado villamercedino, calificado como el denunciador serial, tiene un curriculum político que lo pinta como un verdadero calesitero.

Se cansó de golpearse el pecho defendiendo al kirchnerismo, fue candidato por el kirchnerismo, fue asesor letrado en la Municipalidad de San Luis cuando fue administrada por el “K” Enrique Ponce, juró en ese cargo en honor a Néstor Kirchner y cuando se quedó afuera de la cancha, no tuvo problemas en rumbear a un nuevo “equipo”. Se convirtió en uno de los asesores de Avanzar/Cambiemos y en el “denunciador serial” de Poggi.

Tras su paso por el Tribunal de Contralor Municipal de Villa Mercedes, donde tuvo a maltraer al intendente Frontera, su nuevo socio, fue designado por Poggi en la función de secretario de Ética Pública y Control de Gestión.

“Gaba” González Riollo

La “Gaba” también encuadra como “calesitera”. Viene de cuna peronista y cuando se mudó a Buenos Aires a estudiar, impulsada por influencias del peronismo puntano, entró a trabajar al Senado nacional y allí escaló: fue funcionaria de la exsenadora nacional Gabriela Michetti (PRO). A partir de ahí se vinculó al larretismo y cuando le tocó la suerte de reemplazar a Poggi en el Senado de la Nación, "cobijó" a una extensa lista de ñoquis, muchos de los cuales heredó luego del corto mandato del cordobés como senador nacional.

Sus padres tuvieron aceitados lazos con el peronismo y el PUL de San Luis. Su padre fue funcionario de Adolfo Rodríguez Saá en el Plan Caprino y su mamá Silvia se desempeñó en Educación.

Otra rama de su familia pertenece a los Correché (actividad gráfica) que fueron impulsores de la formación en San Luis del Partido Intransigente (PI). Toda esta mezcla a lo mejor justifica su falta de pertenencia o zigzagueante vida política.

En la estructura del nuevo gobierno puntano fue objeto de un gran mimo. A medida, le crearon una secretaría para que no abandone su "Buenos Aires querido”. Se llama Vinculación Interjurisdiccional que tiene a su cargo la Casa de San Luis en CABA. Es decir, que para que la puntana, aporteñada, esté más tiempo allí le armaron este ámbito en Azcuenaga al 1087, en el barrio Recoleta, con rango y sueldo de ministra.

Facundo Endeiza

El ministro de Gobierno encuadra en esta categoría. Surgió en el peronismo puntano, años más tarde se vinculó al kirchnerismo y fue candidato por este espacio. Con el rótulo de militante “K” fue candidato a vicegobernador acompañando al radical José Riccardo y en otro momento, impulsado por Claudio Poggi, a intendente de Juana Koslay por Avanzar/Cambiemos.

Al poco tiempo siguió la rueda política ligándose al radicalismo y ahora fue premiado por ser aliado de Juntos por el Cambio/Avanzar, es decir, que es parte de la extraña mezcla de peronistas resentidos, traidores y radicales que llegaron al gobierno.

Harold Bridger

Llegó a la política de la mano del Partido Unión y Libertad (PUL) de Pedernera. Muchos recuerdan que también integró la comisión de la Fundación Parque Costanera Río V y que fue funcionario en alguna de las gestiones justicialistas de Mario Raúl Merlo.

Tuvo una incursión en el gabinete de Adolfo Rodríguez Saá. Fue subsecretario de Cultura y Ganadería. Además se lo recuerda por un fugaz paso por la Autopista de la Información.

Tras un tiempo de descanso, volvió a escena en Todos Unidos, el espacio del adolfismo. Ni lerdo ni perezoso, cambió el amor y se integró a Juntos por el Cambio/Avanzar. Producto de ello fue designado secretario de la estratégica Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Camaleónicos

Alberto Leyes y Humberto Farías

Los diputados provinciales que llegaron de la mano del voto justicialista y aliados protagonizaron una histórica traición. De la "noche a la mañana" cambiaron de color y con un salto de garrocha se pasaron al sector del nuevo oficialismo provincial. Lo hicieron junto a los exdiputados Verónica Garro (San Martín) y Francisco “Tengo” Irusta (Pedernera).

Esta "borocotización" fue en un contexto de decisiones cruciales en la Cámara de Diputados, en un clima de incertidumbre y de denuncias de “ofrecimientos y aprietes para comprar voluntades”.

Ahora Leyes y Farías ya son parte del conglomerado del poggismo. Se confunden en la bancada que preside Eugenia Gallardo. Es más, Alberto Leyes, junto a algunos de sus familiares, se ha convertido en algo así como custodio del Gobernador. Aparecen atrás, o muy cerca, en todas las fotos.

Marcelo Debandi

Debandi, senador con mandato cumplido por el Departamento Chacabuco, se apartó abruptamente y como por arte de magia de la fuerza que lo impulsó.

Llegó a senador por Compromiso Federal, uno de los aliados del PJ, y tras sus frustradas intenciones de llegar a la Intendencia de Concarán, pegó el volantazo. Antes de despedirse del Senado, se asoció a los legisladores Sergio Guardia y Adolfo Castro Luna, y se puso la camiseta del poggismo para lograr un lugar en el nuevo gobierno provincial. Su sueño es un lugar en San Luis Agua. Por lo pronto, uno de los asesores que tuvo, Maximiliano Giménez, ya fue nombrado en un cargo en el Ministerio de Gobierno.

Maxi Frontera

El reelecto intendente de Villa Mercedes, al parecer y en tono a sus últimas expresiones, empezó a cambiar de color político.

Luego de años en el PJ, empezó a abandonarlo para abrazarse a la derecha y al radicalismo con melosos elogios al exintendente radical Miguel Bonino.

En los cafés de Villa Mercedes lo justifican diciendo que, fiel a su personalidad, lo hace para buscar un nuevo respaldo o proyección política, dándole la espalda a un PJ que le dio todo: fue de Inclusión Social, fue senador provincial, estuvo al frente del Parque La Pedrera y ahora inició un segundo mandato al frente de uno de los municipios más importante de San Luis.

Su "tumba carnero" quedó en evidencia en los festejos del aniversario de la fundación de Villa Mercedes y en su acto de asunción. Poggi estuvo a su lado siempre, parecían una sola persona. Juntos apagaron las velitas por el cumple de la ciudad.

González Ferro y Garruchaga

El exsecretario de Economía y Finanzas y el exasesor letrado de la Comuna villamercedina pisaron por primera vez la Legislatura, protagonizando un escándalo. Inesperadamente, sorprendieron al traicionar los intereses del Frente Justicialista, jugando para Juntos por el Cambio en la sesión de jura y elección de nuevas autoridades de la Cámara de Diputados.

Lo hicieron en sintonía con la estrecha relación Poggi-Frontera, acatando en ese encuentro clave las órdenes que a los gritos le daba su nuevo jefe político, José Giraudo.

La conducta de Nicolás no deja de sorprender, más aún si se tiene en cuenta su cuna. Su padre Aldo González Funes, “El Capitán”, como le gusta que lo llamen, ha sido organizador y anfitrión de grandes veladas peronistas en su quinta de la zona este de la ciudad. Ahora, los tiempos han cambiado y de seguro con invitados de otras fuerzas reñidas con el justicialismo.

Laura Sánchez

La presidenta del club EFI Juniors y vicepresidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol arrancó como concejala de la ciudad de San Luis traicionando al justicialismo. Así de claro.

Con una "voltereta" sorprendió en la elección del presidente del Concejo Deliberante y sin que se le moviera un pelo, le dio su voto al poggismo permitiendo que Agustina Arancibia Rodríguez (Democracia Cristiana) sea la nueva presidenta, cumpliendo los deseos del intendente Gastón Hissa.

Cómo será la incomodidad que tiene y los pases de facturas que está recibiendo que, en la apertura de una conferencia de prensa que convocó para tratar de fundamentar su postura, intentó desvirtuar la versión que indica que habría recibido 10 millones de pesos para cambiar su voto: “A mí no me compra nada ni nadie… jamás levantaría la mano por dinero. No me hace el dinero”.

Acto seguido anunció que se va de Unión por San Luis (con un sublema acompañó al exintendente Sergio Tamayo) y que forma un bloque unipersonal para acordar con el oficialismo municipal.

Gabriel Rivero

Oportunista y camaleónico. Así se puede encuadrar la conducta de Gabriel Rivero, quien durante la gestión de Cintia Ramírez en la Secretaría de Deportes le confinaron uno de los cargos más importantes; pero a las espaldas de este equipo silenciosamente se relacionaba con el poggismo.

Es más, muchos aseguran que antes de que Poggi diera a conocer el armado de su gabinete y de que renunciara al cargo de jefe del Programa de Alto Rendimiento Deportivo, Rivero ya tenía la certeza de que era número puesto para ser el próximo Secretario de Deportes.

Resuenan aún en Deportes sus palabras: "Yo no soy de nadie. Yo no estoy para tocar el bombo", dijo antes de consumar la traición.