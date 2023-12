Un bochazo de Selección

Pedro Sánchez acaba de cumplir uno de sus grandes sueños y va por más. Es un crack, es el Messi de las bochas, cada vez que juega, llena estadios y recibe ovaciones cuando arrima o tira.

El villamercedino de 30 años, que juega desde los 8, fue convocado a la Selección Argentina de bochas y disputó el Panamericano de Petanca en Chile, allí junto con sus compañeros Pablo Apez, Guillermo Montemerlo y Nicolás Pretto (los mejores bochófilos del país) consiguió la medalla de plata y el pasaje al Mundial de Francia 2024, tras caer en la final ante Canadá por 13 a 5.

La modalidad petanca, tiene una particularidad y diferencia sustancial con las bochas: es que todos los tiros deben hacerse de un círculo previamente demarcado, sin moverse, lo que genera otras posibilidades al tirador.

“Fue una experiencia linda. Siempre lo soñé. Hoy en día lo pude lograr, en una modalidad que no es muy común en Argentina, que no se juega, el estilo petanca. Es un juego mayormente europeo, pero bueno. El año pasado se jugaron en los Juegos Odesur, donde un integrante de la Selección, Guillermo Montemerlo junto a Romina Bollat, ya que fue mixto, perdieron la final”, explicó Pedro.

Con respecto al torneo, el joven detalló: “Es un juego muy nuevo para nosotros, practicamos una vez los cuatro juntos un fin de semana en Coronel Moldes, Córdoba, y después cada uno por su cuenta. Aun así, logramos conseguir el segundo puesto en el Panamericano. Y obtuvimos el pase al Mundial de Francia del año que viene”.

El torneo

La competencia del Panamericano tuvo lugar en el Estadio Municipal “Ángel Navarrete” de la Comuna de Limache (Valparaíso-Chile) y participaron ocho naciones y contó con la fiscalización de la Confederación Panamericana de Petanca.

Primero se disputó una fase clasificatoria de todos contra todos, siete fechas, avanzando 1° y 2° a semifinales (Canadá y Argentina), mientras que del 3° al 6° jugaron un repechaje (Estados Unidos, República Dominicana, Chile y México).

Argentina en la fase inicial ganó cinco partidos y cayó en dos: fue 7/13 con Canadá, 8/12 con Chile, 12/10 a República Dominicana, 13/4 a México, 13/2 a Paraguay, 13/4 a Perú y 13/8 a Estados Unidos

En la semifinal, venció 13/5 a

EE. UU. y en la final cayó ante Canadá 13/ 5, con un balance positivo, teniendo en cuenta que la petanca no se juega en nuestro País.

Arranque temprano

Pedro “Pueblo” Sánchez nació en Villa Mercedes el 15 de septiembre de 1992, comenzó a jugar cuando tenía 8 años. Esos inicios fueron en Estudiantes, luego pasó por Las Mirandas y Juan B. Díaz de su tierra natal. Con el paso del tiempo y en busca de agigantar su historia, emigró a Buena Vista de Río Cuarto, en Buenos Aires jugó en Boca de Campana y el Club Porteño de Zárate, y actualmente se desempeña en el Club Barrio Hospital de Bahía Blanca.

“Mi viejo, Daniel Rubén, me llevó un día a la cancha. Y desde ahí fue algo que no he dejado nunca más. Me enseñó él. Empecé a practicar. Me hizo federar, y en ese tiempo él jugaba en primera categoría, pidió el descenso para jugar conmigo. Así lo bajaron a segunda, como todo principiante, nadie quería jugar con nosotros, pero siempre aparecía algún amigo. Así pagué derecho de piso”, comentó Pedro, quien, entre sus logros destacados, además del subcampeonato en el Panamericano, tiene campeonatos provinciales en preinfantil, infantil, juvenil y Sub 21 y podios en el Argentino Juvenil y Sub 21.

Videos virales

La capacidad para poner la bocha donde se le antoje, provocó que Pedro, a través de las redes, se hiciera viral. Sus jugadas son vistas por millones de personas alrededor del mundo, incluso páginas de otros deportes comparten las proezas de Sánchez con las lisas o las rayadas.

"Empecé y subí un video, dos y después mis amigos me dijeron que tenía que seguir subiendo. Pero lo hice todo para joder, sin buscar lo que pasó, en un momento no lo podía creer”, contó el sanluiseño que sube sus jugadas a Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre Pedro Eugenio Sánchez.

Redacción/ALG