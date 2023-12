Feliz cumpleaños, Papa Francisco

Para algunos es austero, por su forma de vida mucho más sencilla y humilde que la que llevaron sus antecesores; para otros, por la manera en que encauza sus discursos y que encabeza una revolución dentro de la Iglesia que, a veces, da la sensación de quedarse a medias. Lo que es seguro es que el Papa Francisco tiene fieles seguidores fuera y dentro del catolicismo, así como opositores que marcan sus fallos en cada paso ¿sagrado?

Su santidad, Jorge Mario Bergoglio, cumple hoy 87 años y, como todo lo que hace en el plano público y personal, el evento se caracterizará por la sencillez e intimidad. Lo que es imposible que pase desapercibido son los ejes de su papado en estos diez años: investigar la corrupción en las finanzas del Vaticano, la lucha, a veces a medias, contra la pedofilia, y el intento de progresismo.

“A su cumpleaños lo vive absolutamente con normalidad, no hay nada protocolar armado. Puede haber en la misa del día una oración especial por él, pero nada más. Nunca hizo nada especial, cuando era arzobispo en Argentina ni cuando cumplió 80 años. Es muy despojado y en las cuestiones personales trata de pasar lo más desapercibido posible”, explicó Sergio Rubin, periodista especializado en religión y biógrafo oficial del Papa, con quien mantuvo entrevistas durante los últimos diez años que resultaron en el libro “El Pastor: desafíos, razones y reflexiones de Francisco sobre su pontificado“, que coescribió junto a Franccesca Ambrogetti.

El año pasado, el jesuita lo festejó encabezando un acto donde premió a personas que se destacaron por sus actos de caridad e instó a tener “cercanía” con los desposeídos y no “beneficencia”; otro de los puntos de su papado, la preocupación por los pobres, algo que dejó bien claro cuando decidió rebautizarse con el nombre del santo de los desposeídos, Francisco de Asís.

Dio una prédica constante en contra de la famosa grieta. Creo que eso ha complicado y demorado incluso su visita a la Argentina

“Él tiene una especial preocupación por los pobres, no ideológica, sino evangélica. Para saber por qué habla tanto de los pobres, hay que agarrar el evangelio y ver qué decía Jesús. Incluso al hablar de política lo hace en referencia a los pobres y a la corrupción”, explicó Rubin.

La política es uno de los puntos en los que se cuestionó a Bergoglio, más si de la Argentina se trata; con un ojo en el pasado, y su cuestionable función durante la dictadura, y otro en el presente, con la reciente asunción de Javier Milei, a la que envió como su representante al arzobispo español Alberto Ortega Martín, actual nuncio apostólico y embajador de la Santa Sede en Chile. Al igual que los reyes y reinas, que un Papa, o cualquier integrante del clérigo, se manifieste a favor o en contra de un partido político o posible mandatario no está bien visto, ya que se supone que están por encima de la mundanidad, adjetivo con el que definió a la Iglesia en varias oportunidad.

“El Papa puede haber hecho cosas que se hayan entendido más o menos para un lado u otro, pero a mí me parece que siempre ha recibido a todos y ha querido lo mejor para la Argentina. Además de intentar llamar permanentemente al diálogo y no al chamuyo. No tengo ninguna duda del compromiso del Papa con el bien de todos los argentinos y en particular de quienes menos tienen”, resaltó. Y agregó: “Él dio una prédica constante en contra de la famosa grieta. Creo que eso ha complicado y demorado incluso su visita a la Argentina”.

En “El Pastor…”, Francisco deja claro que él está con el capitalismo y el mercado, algo que iría en sintonía con lo que propuso el nuevo presidente argentino. Sin embargo, aclara que quiere una economía social de mercado, que tenga en cuenta al hombre (y la mujer), que se produzca riqueza pero que a la vez se distribuya con justicia.

“Si vamos a los papeles fríos, estamos en problemas, porque la doctrina social de la Iglesia habla de una economía social de mercado. Se le da al Estado un papel razonable y no completamente invasivo y asfixiante, sino con una presencia reguladora. Milei ha sido muy duro en ese sentido, pero vamos a ver, porque una cosa es lo que se dice en campaña y otra es cuando te toca gobernar. Viendo un poquito para atrás, la Iglesia lo que va a pedir es que las cargas se repartan lo más equitativamente posible, que el mayor peso recaiga en los que más tienen y no en los que menos tienen. Es un principio básico de la posición de la Iglesia históricamente”, reflexionó.

Codo a crucifijo. Sergio Rubin y Franccesca Ambrogetti, en una de las tantas entrevistas a Bergoglio.

Embajador de lo irreprochable

El 14 de marzo de 2013, un día después de ser elegido Papa, Francisco se reunió con los 114 cardenales electores y los instó a vivir de "manera irreprochable". Quisieron llevarlo a ver a un sastre, pero dijo que no porque antes quería saludar a la Virgen. Sugirieron que viajara en la limusina oficial de los papas con chapa SCV (Stato Città del Vaticano) y él también se negó; fue en un auto común. Continuó usando su crucifijo de plata y rechazó el de oro, la estola y los zapatos de diseñador rojos.

En ese concepto de irreprochable entran las irregularidades y corrupciones que envuelven a las finanzas del Vaticano. A tres meses de ese discurso, detuvieron en Italia al monseñor Nunzio Scarano, al titular de la administración del patrimonio de la Santa Sede, quien desde Suiza intentaba ingresar al país en un avión privado 20 millones de euros para depositarlos en el banco vaticano.

A partir de ese momento, Francisco dispuso varias medidas para evitar este tipo de situaciones, como someter las finanzas a la supervisión periódica de Moneyval, la agencia para el combate del lavado del Consejo de Europa.

En 2019, la Justicia Vaticana allanó las oficinas de la Secretaría de Estado del Vaticano por una operación inmobiliaria de unos 300 millones de dólares, provenientes de donaciones de todo el mundo. Un año después, el Sumo Pontífice dictó una regulación dirigida a combatir la corrupción en las contrataciones y licitaciones de la Iglesia; esta sostiene que los funcionarios, al momento de iniciar sus funciones y cada dos años, deben firmar una declaración jurada con sus posesiones; además, les prohíbe recibir donaciones o regalos que superen los 40 euros y tener dinero en efectivo o realizar inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o paraísos fiscales.

Me atrevería a decir que hay una enfermedad de la iglesia que es el tema de centrar todo en la cuestión sexual

“Las finanzas y la pedofilia eran dos cosas que en los debates previos de los cardenales a la elección de Francisco se habló mucho. Son dos temas que había que afrontar y yo creo que él ha avanzado muchísimo más de lo que todos esperaban. Por supuesto, y lamentablemente, esto no quiere decir que no va a haber ningún caso más de pedofilia o un desfalco, pero lo que se avanzó lo demuestran las cifras, el abuso infantil se redujo verticalmente y hace poco la agencia Moneyval lo felicitó por cómo se transparentaron las finanzas del Vaticano”.

Entre las críticas que se le hacen al religioso argentino, una de las más fuertes fue sobre la postura que tuvo ante las denuncias al obispo chileno, Juan Barros, acusado de encubrir durante décadas al cura Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales a menores entre 1980 y 1990.

Durante su viaje a Chile en enero de 2018, el Papa Francisco lo defendió y aseguró que “todo es calumnia”. Luego, en mayo, dio marcha atrás, invitó a Roma a las víctimas y convocó a los obispos chilenos, quienes presentaron su renuncia en bloque. El Papa aceptó hasta ahora la dimisión de siete de ellos, incluida la de Barros.

“Fue una metida de pata, eso está claro, y él mismo lo reconoció y después se disculpó. Es un ser humano y se equivoca, diría que fue un error fuerte en su papado pero tuvo la capacidad de volver para atrás, de arreglar las cosas, de pedir disculpas y, además, de llevar adelante una reforma muy grande del episcopado de la Iglesia en Chile”, complementó.

Poner la otra mejilla

En el documental “Amén: Francisco responde”, que se estrenó en Netflix en abril, Bergoglio dialogó con diez jóvenes de América, Europa y África, de entre 20 y 25 años, e hizo hincapié en los temas más polémicos de su papado. Aunque en un entorno cuidado, representó la oportunidad de aclarar, o hacerse cargo al menos, de algunos puntos que fueron encarados con la modernidad de la juventud.

Sobre la corrupción, comentó al pasar: “Yo (a la gente) le digo ‘vos pedí, que acá adentro roban todos, así que sé yo de dónde se puede robar y te mando a pedir ahí el dinero’”. Pero el punto de mayor tensión fue cuando uno de ellos contó que había sido abusado por un integrante del clérigo, que su padre, un católico férreo, le había enviado una carta al Papa, que él respondió derivándolo a otra institución que no solo no hizo nada, sino que apoyó a su agresor. Cabeza gacha, asumió hacerse cargo personalmente del caso, algo que dejó una pregunta en el aire: ¿qué pasa con quienes no tienen la oportunidad de llegar a él?

En el documental también se lo vio hablar sobre diversidad sexual, tecnología, pornografía, bullying, el rol de las mujeres en la institución e, incluso, recibió un pañuelo verde cuando se habló sobre el aborto, aunque dejó clara su postura de que para él y la Iglesia era considerado asesinato.

“Este documental fue un hecho histórico, algo que nunca sucedió con ninguno de los papas. Estaba en un momento muy dolorido de la pierna cuando lo grabó, pero aun así me parece que fue fantástico, porque supo escuchar con mucha paternidad y fue la oportunidad de demostrar su mente abierta. Lo dijo, la Iglesia tiene sus postulados, no los está tirando por la ventana, pero sí se pueden presentar de otra forma y replanteárselos considerando la cultura moderna", reflexionó el especialista. Y sobre el mensaje del documental, cerró: "Me atrevería a decir que hay una enfermedad de la Iglesia que es el tema de centrar todo en la cuestión sexual. Antiguamente, era peor tener una relación sexual que robar un banco para la Iglesia. Hay como una obsesión y una cuestión psicológica rara. Entonces, él supo quitarle este voltaje pecaminoso cuando hay otras cosas que sí lo son".

A pesar de los desafíos y críticas, el Papa Francisco dejó, y todavía lo hace, una marca significativa en el catolicismo y sus fieles, promoviendo cambios y adaptaciones a los tiempos modernos, así como también invita a los laicos a su “Iglesia de puertas abiertas”. Por supuesto, aún hay muchas comunidades que reciben portazos en la cara y ejes que tal vez nunca cambien.

A una década de su papado, el legado del Papa Francisco y su compromiso con la austeridad, la transparencia financiera y la lucha contra la corrupción y la pedofilia marcaron un hito en la historia eclesiástica de una institución que, como él califica, se caracteriza por su mundanida