El Gobierno afirma que la única salida a la crisis es el empréstito

La única salida, el endeudamiento. Esa es la premisa que maneja hoy el Gobierno de San Luis para lograr "el normal desenvolvimiento del Estado en 2024" y tras anunciar que desdobla el pago de salarios por falta de fondos. Este lunes, en la conferencia de prensa que se realizó en la torre III de Terrazas del Portezuelo y que encabezó la ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra, el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, dejó en claro que por el momento no barajan otras medidas más que tomar un crédito que permita afrontar las obligaciones. También participó Héctor Mazzina, director de Estadística y Censos, quien contó que esta semana censarán a todos los agentes de la administración pública.

El Diario de la República le consultó a Endeiza si tras las reuniones que mantuvieron este lunes el gobernador, Claudio Poggi, junto a legisladores provinciales y nacionales se consideran caminos alternativos para poder abonar los salarios completos. “No nos dan los números. Por supuesto que va a haber medidas que se van a ir tomando, todas en el sentido de la austeridad, de tratar de corregir y ordenar, pero sin el crédito, los números no dan”, admitió el funcionario.

Por otro lado, algunos gremios y legisladores, en los últimos días, también salieron al cruce y descreen que el gobierno provincial no cuente con los fondos suficientes para afrontar la situación crítica que vive San Luis (Ver Página 3). El Diario insistió en saber ayer en la conferencia si el dinero está o no, a lo que Endeiza respondió: “Acabo de ser claro y el Gobernador aún más: los fondos no están y hay un déficit estructural, por eso la necesidad de recurrir al crédito”.

En esa línea, el ministro apeló a la "racionalidad" y "madurez" de los legisladores locales para apoyar la ley que solicita el gobierno puntano para endeudarse (requiere de la aprobación de los dos tercios en las dos cámaras), y así, en teoría, encauzar las finanzas puntanas. “Es una necesidad imperiosa y por eso acudimos a los legisladores de la oposición para que dialoguen y nos apoyen, porque es en beneficio de todos”.

► Cobros y censos

La ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra, anunció que todos los beneficiarios de planes sociales cobrarán sus haberes completos el 29 de diciembre. "Nosotros, los funcionarios, vamos a hacerlo una vez que hayan cobrado todos los empleados públicos, es decir, a partir del 16 de enero", dijo, aunque no especificó en este caso si lo harán con el desdoblamiento.

Por otro lado, dijo que se dará inicio al censo de trabajadores del plan entre el 28 y el 29 de diciembre, y adelantó sobre la creación de una nueva vía de comunicación para que el personal pueda tener una conexión directa con el Gobierno.

“No tenemos información de cuál es la cantidad de beneficiarios que hay en la provincia. La semana próxima estaremos enviando información, recién estamos instrumentándolo”, aseguró la funcionaria.

Este jueves y viernes se realizará un censo presencial a todo el personal de la administración central y descentralizada, así como a los entes, organismos autárquicos, agencias y entidades de la administración de San Luis. Se excluye a los docentes de todos los niveles, desde inicial hasta terciario, pero no a los no docentes que desempeñan sus tareas en las escuelas.

Redacción / NTV