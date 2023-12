Rigau apunta a un ministerio que trabaje con los municipios

Juan Manuel Rigau sigue con su recorrido por la política puntana iniciada hace una década. El hoy ministro de Turismo y Cultura fue diputado provincial de 2013 a 2019 y luego, intendente de El Trapiche, hasta hace unos días. Perteneciente al radicalismo, suele destacarse en actos públicos por reivindicar la vestimenta gaucha, usándola como ropa de gala en asunciones y juras. A sus 40 años, enfrenta el desafío de tomar las riendas de dos áreas que se encontraban separadas, administrar las actividades y empleados de espacios como el Cine Teatro San Luis, y diagramar el apoyo a los festivales de verano tradicionales de la provincia.

En su primer contacto como ministro con El Diario de la República, apuntó al trabajo con los municipios sin distinción política, a la colaboración con otros ministerios y a un uso austero de los recursos en tiempos de profunda crisis económica.

El ministro aseguró que en esta primera semana estuvo abocado al relevamiento de todas las áreas de trabajo de ambas carteras, trabajo que se profundizará con el censo de empleados públicos de este jueves y viernes, y que alcanzará posteriormente a beneficiarios de los planes sociales la próxima semana.

“Hubiera sido mucho más fácil si hubiésemos tenido una transición ordenada, para ponernos a tono y recorrer todos los sitios posibles que dependen del ministerio. El fin de semana recorrí las réplicas del Cabildo, la Casa de Tucumán y estuve en Villa de la Quebrada”, detalló.

El Diario consultó sobre cómo será la relación del ministerio con Villa de Merlo y Potrero de los Funes, los centros turísticos más importantes de San Luis. Ambos ejidos atraviesan situaciones particulares: en el primer caso, la localidad cuenta con un Municipio afín al oficialismo provincial; en el segundo, una fuerte sequía afecta a la localidad del circuito serrano. Aquí Rigau fue tajante y dijo que trabajará con todas las intendencias de la provincia, sin ningún tipo de distinción política.

“El trabajo va a ser abierto para todos los municipios, más allá de que haya sintonía o no. Eso lo he vivido lamentablemente cuando estaba en El Trapiche y no queremos que eso suceda otra vez. El trabajo va a ser con todos los municipios, de hecho, ya estuve en la Villa de la Quebrada, donde hay una intendenta (Rosa Calderón) de otro signo político. Sin embargo, estuvimos dialogando”, dio como ejemplo. Rigau adelantó que piensan reforzar el trabajo del circuito religioso en la provincia, darle mayor apoyo desde lo turístico.

Los puntanos sabemos de crisis y sabemos que cuando hay buena voluntad se puede salir adelante

Sobre Merlo, comentó que ya estuvo reunido con el secretario de Turismo de la localidad, Santiago Trobo, y que esta semana se reunirá formalmente con el reelecto intendente Juan Álvarez Pinto. En cuanto a Potrero de los Funes, ya tuvo una reunión informal con Damián Gómez.

“El mensaje del gobernador Claudio Poggi ha sido ser federales, ganarse territorialidad en toda la provincia, hablar con todos de la mejor manera y ayudar en todo lo que se pueda y lo que esté a disposición del ministerio, tanto en turismo como cultura; va a ser dosificado de la mejor manera en partes iguales para todos”, remarcó.

En este sentido, si bien aclaró que buscaron reducir la planta de funcionarios, se creó un área de vinculación para el trabajo con otros ministerios. “Esto es para trabajar con el Ente Control de Rutas, con Vialidad, con algún equipo de Infraestructura y entender que la provincia es un conjunto, y así se debe trabajar tanto con los intendentes como con las áreas que la provincia tiene a disposición”, explicó.

Rigau dijo que se seguirá trabajando en espacios como las réplicas de la Casa de Tucumán, el Cabildo, el hotel La Recova y el Cine Teatro San Luis. “La idea es trabajar de manera mancomunada. Algunas cosas las solucionará directamente el ministerio y en otras, la idea es trabajar con los municipios para que estas cuestiones queden en sus órbitas funcionando”, adelantó. El ministro dijo sobre este punto que recibió al intendente de La Punta, Luciano Ayala, y que vio soluciones para las réplicas que se pueden resolver con los espacios existentes.

“Es estar en la calle, ver y tener funcionarios que estén presentes; ese va a ser el eslogan del ministerio. Así es en nuestro caso, donde los directores ya están presentes desde las 7 de la mañana buscando soluciones”, aseguró.

El país y la provincia viven una época de “ajuste” económico ante la crisis económica, con toda clase de recortes en distintas áreas. Consultado sobre el apoyo por parte del ministerio a los festivales de verano, Rigau dijo que verán caso por caso la situación de los eventos y apeló a la austeridad para encarar la temporada.

“Primero que nada, hay que ir viendo punto por punto. Hay varias intendencias que están acomodadas y que han decidido continuar. Recordemos que los festivales en su gran mayoría dependen de los mismos municipios y desde el ministerio se acompaña. Hay aquellos que ya tienen alguna agenda al respecto y en otros claramente hay que aplicar la austeridad”, dijo.

“Hay que ser imaginativos, ingeniosos. Nosotros tenemos mucha gente de la cultura local muy capaz. Ya para este jueves y viernes vamos a estar con algunas actividades navideñas que se van a hacer sin recursos. Ha habido voluntad de los empleados y de los artistas que ya son del staff de la provincia y de instituciones que quieren colaborar, como el Ejército Argentino y la Policía Federal con sus bandas”, apuntó.

“Hay cuestiones que se van a poder realizar siendo ingeniosos y colaborativos. Los argentinos y los puntanos en particular sabemos de crisis y sabemos que cuando hay buena voluntad, se puede salir adelante. Así que iremos viendo punto por punto, lugar por lugar, y además, estaremos atentos a los distintos anuncios que se van haciendo, para ver cuáles son las prioridades. Por eso, es importante el trabajo para estas dos semanas, para ver dónde estamos parados y qué fondos hay”, concluyó el ministro.

Redacción / NTV