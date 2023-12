Aseguran que febrero es tarde para activar el consejo productivo

El anuncio de la creación del Consejo Provincial Productivo fue el sábado pasado, ante un numeroso auditorio integrado por productores, empresarios, intendentes, legisladores, presidentes de entidades rurales y de la Cámara de Industria y Comercio. Junto al actual gobernador, Claudio Poggi, el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, dijo poco y nada, el único mensaje claro fue que las primeras reuniones de las mesas sectoriales y regionales comenzarán a trabajar recién el sábado 3 de febrero, esto implica que las acciones concretas se demorarán aún más.

“Se pondrá en marcha para articular, en primer lugar, al sector público y al sector privado, y de esta forma poder identificar las necesidades, las problemáticas y las oportunidades juntos; definir las acciones a realizar, las soluciones a dar para ponerlas en marcha juntos”, explicó Trombotto. Esto denota la falta de planificación, ideas y acciones, para contener la demanda del sector productivo de la provincia, ya que al momento en que Poggi resulta electo como primer mandatario provincial, su espacio político ya había realizado 15 foros, con los que pudieron nutrirse sobre las problemáticas que atraviesa el campo.

“Queremos dejar atrás la burocracia de los que están en un escritorio. Nosotros, por indicación del gobernador Poggi, tenemos que trabajar bien cerca del desarrollo productivo, donde la realidad se gesta cada día”, indicó el ministro, en contraposición a la realidad, que plantea una sequía de cuatro años, heladas e incendios.

El malestar se hizo notar en los productores y dirigentes de las sociedades rurales. “Era como que había un montón de gente que no correspondía que estuvieran”, indicó uno de los miembros de la comisión directiva de la Sociedad Rural de San Luis, y agregó: “Estuvimos afuera en la puerta del salón porque realmente no nos daba el espacio para ingresar debido a la cantidad de personas que fueron y que no son del sector productivo, sino dirigentes políticos”.

“No hubo un feedback, llevábamos inquietudes y preocupaciones de los productores que tienen que seguir adelante, que están trabajando, que están en una situación tan difícil, y que muchos de ellos no tienen tiempo de dejar sus tareas para participar en estas reuniones. Justamente para eso estamos nosotros, los que representamos a la ruralidad. Queríamos poder dialogar y, bueno, no fue en esta primera oportunidad, era tanta la cantidad de gente que quedamos afuera y tuvimos que irnos”, aseguró la misma fuente.

El martes por la noche hubo otra reunión de ruralistas con la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), para definir las políticas sanitarias que deberían implementarse pronto, debido a que otra de las problemáticas que acecha a la provincia es la encefalomielitis equina y, por supuesto, aún no se trazaron estrategias para enfrentarla.