Los concejales del PJ impidieron que el Municipio se endeudara

Concejales del Frente Justicialista de Todos no dieron sus votos y así evitaron que la Municipalidad de San Luis se endeudará por más de 20 mil millones de pesos. Las razones fueron varias, pero sobre todo, la falta de claridad por parte de la gestión del intendente Gastón Hissa para asumir tamaño compromiso en nombre de los vecinos. Los ediles mantienen el diálogo con el Ejecutivo municipal, pero piden explicaciones sobre el supuesto déficit que tiene la Comuna, la modalidad del crédito y si habrá reclamos por la suspensión del Tratado de La Toma, que subía el piso mínimo de salarios para los trabajadores municipales.

Así lo explicó a El Diario de la República, Juan Martín Divizia, concejal del peronismo, tras la sesión extraordinaria que no logró el objetivo de endeudamiento de Hissa. La votación fue de 8 votos a favor del empréstito, con 7 del oficialismo municipal “Cambia San Luis” y uno de su aliada, Laura Sánchez, quien se fue del peronismo para apoyar al Municipio del signo político que responde al gobernador Claudio Poggi. El bloque del PJ, compuesto de siete concejales, no bajó al recinto. Al ser una solicitud de crédito, se requiere de una mayoría especial de dos tercios, es decir diez votos. Así el pedido no pudo ser tratado.

Tras días sin diálogo con el Ejecutivo municipal, los concejales lograron tener una reunión ayer con el subsecretario de Relaciones Institucionales, Luis Lucero Guillet, y la secretaría de Hacienda, Infraestructura y Planeamiento, Fabiana Malamud, donde dieron más detalles del crédito.

“Nuestra preocupación es grande entendiendo que la situación de la cuentas del estado municipal que ellos advierten no es la misma que nosotros advertimos y no están reflejadas en el presupuesto”, apuntó Divizia, quien recordó que la ordenanza presupuestaria fue apoyada por unanimidad, con el voto del actual oficialismo. Uno de esos votos fue del ahora ministro de Educación de la provincia, Guillermo Araujo.

“El presupuesto fue consensuado en la transición por el equipo técnico del intendente Hissa y el equipo de quien estaba en funciones en ese momento, Sergio Tamayo. Hoy (por ayer) nos manifiestan una situación que no está plasmada en el presupuesto, de que hay déficit, lo cual no nos han podido identificar fehacientemente a donde está. Este era uno de los fundamentos para solicitar un empréstito”, describió.

Divizia advirtió que la gestión actual no cuenta como ingreso el Tratado de La Toma, el acuerdo impulsado por Alberto Rodríguez Saá con las intendencias para subir el salario mínimo de los trabajadores municipales a 300 mil pesos, una medida para combatir la inflación y que tengan ingresos que superen la línea de pobreza.

“Es un recurso indispensable para los municipios y sin este no pueden pagar los sueldos. Pero también lo que cuestionamos es por qué no lo han reclamado. ¿Hay algún acto administrativo el cual indique que no se va a cobrar más? ¿O simplemente fue un dicho del gobernador?”, apuntó el edil.

A su vez Divizia señaló, y así pudo comprobarlo El Diario en el análisis del proyecto enviado por el Municipio, de que la solicitud del crédito es “genérica”. Por ejemplo no se detalla a qué entidad financiera se le solicitará el préstamo, bajo qué condiciones o que tasa de interés tendrá. “Dadas las condiciones se podría llegar a evaluar un eventual acompañamiento, pero necesitamos saber con qué dinero cuenta la municipalidad ¿Por qué no está cobrando el Tratado de La Toma?", insistió.

El concejal aseguró que en la reunión los funcionarios le marcaron que el dinero no sería para gastos corrientes, es decir que los salarios de los trabajadores estarían garantizados. “Es un dato muy importante, para que no se tergiverse la información después, porque en realidad lo que está en vilo hoy es el salario de los trabajadores”, remarcó. Divizia les dijo por su parte que el decreto de programación financiera del gobierno provincial determinó las transferencias para que los municipios pudieran pagar los sueldos.

“En definitiva, el dinero está, no se ha gestionado, no se ha reclamado. Nosotros lo que tenemos es información válida. Hemos dicho que no (a la deuda), pero que el diálogo está abierto. Las vías de conversación política y de convivencia política están abiertas”, aclaró.

“Hoy la Municipalidad y el gobierno de provincia son del mismo color político, entiendo que no se quieren enfrentar por el Tratado de La Toma, no quieren pedírselo o no sé por qué le han negado esa información. Lamentablemente, terminan quedando las familias municipales al medio, con los sueldos divididos en dos, ante una cuestión política de la que ellos son totalmente ajenos porque son laburantes y con la crisis asfixiante que hay es muy complejo”, concluyó.

“Si hoy la Intendencia se encuentra en la situación en la que está y está solicitando poder endeudarse y pedir préstamos, es porque es gente de su gestión, quien le he dejado la municipalidad absolutamente desguazada, desmantelada y con un déficit terrible”, dijo al finalizar la presidente del concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, del oficialismo municipal. Una afirmación que resulta extraña cuando el pasado 19 de octubre votó a favor de un presupuesto municipal que no contemplaba déficit alguno.

En la misma sesión, se trató el aumento de la tarifa de taxis aprobada por el poggismo.