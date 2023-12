Presuroso e irresponsable mensaje

A las 20:20, en el grupo de WhatsApp denominado "Prensa Institucional" que administra la Agencia de Noticias, se comunicó a los más de 300 miembros que lo integran, en su mayoría periodistas de toda la provincia, que Sergio Alexis Zabala había fallecido. La publicación la subió el jefe del órgano de comunicación del nuevo gobierno provincial, Gustavo Díaz, quien junto al secretario de Medios, Diego Masci, son —hasta el momento— los únicos encargados de publicar la "información oficial" de la gestión de Claudio Poggi, a pesar de que ya varios ministerios y órganos del Ejecutivo provincial tienen en funciones a su/s responsable/s de prensa.

A esa hora se difundió la lamentable noticia a través del vínculo que ya parece ser un clásico de la flamante administración local: comunicar allí a cuenta gotas las novedades policiales en detrimento de otros grupos específicos de las unidades regionales de la Policía o de Relaciones Policiales, que quedaron en desuso "hasta nuevo aviso".

Lo llamativo es que pocos minutos después, el mensaje fue borrado. Pero ya era tarde. Medios como El Chorrillero y Radio Popular ya se habían hecho eco y lo habían subido a sus portales. Ante la consulta de El Diario y de otros colegas sobre cuál era el motivo, a las 20:41 Díaz publicó: "Estamos actualizando la información y ya remito otro comunicado en minutos". Un comunicado que hasta el cierre de esta edición no llegó.

El Diario supo que uno de los motivos de la presurosa y fallida información fue un reclamo que habría recibido el Gobierno de las autoridades locales del Incucai que aseguraron que, en ese momento, Zabala "no está muerto", "no hay donación" y no se había puesto en marcha el operativo de ablación.