Por las tormentas, la demanda de cocheras creció un 70 por ciento

Este año la demanda para el alquiler de cocheras tuvo un incremento del setenta por ciento en la ciudad. Las fuertes tormentas fueron uno de los principales motivos para que los vecinos decidieran resguardar sus vehículos y no dejarlos estacionados en la calle. A pesar de los aumentos en el valor mensual hay listas de espera y consultas permanentes.

El Diario consultó a empresas que ofrecen el servicio para conocer mejor el panorama. Guillermo Pérez, dueño de una playa de estacionamiento ubicada sobre calle España, comentó que luego del temporal de enero la demanda creció en hasta un setenta por ciento.

“Cuando empezamos, alquilábamos mayormente por hora y por noche, pero hace unos tres o cuatro meses surgió una gran búsqueda para el alquiler mensual. Actualmente, tengo en espera entre ocho y diez clientes que necesitan un lugar”, expresó el comerciante.

Agregó que no es posible abrir otro espacio cercano al centro porque no hay terrenos en condiciones de montar un galpón ni tampoco de rentarlo. La empresa familiar lleva diez años en el mercado y cuenta con un cupo completo de cincuenta y cinco vehículos. El valor por mes de autos y camionetas es de catorce mil pesos y las motos abonan nueve mil.

El casco céntrico de Villa Mercedes es uno de los puntos con mayor densidad de habitantes durante el horario de jornada laborar. Por eso, es la zona en la que las personas más necesitan de un espacio techado para guardar los rodados mientras trabajan en ese tiempo.

“Si bien empezamos hace unos cinco meses, desde el minuto uno ya ocupamos todos los lugares disponibles que teníamos. Además, recibimos de forma constante consultas de gente que nos pregunta si hay algún espacio desocupado o si está por liberarse”, manifestó Franco Forgione, quien cuenta con una cochera familiar sobre avenida 25 de Mayo.

Añadió que otro de los motivos frente al gran requerimiento es que a los nuevos departamentos ya no los construyen con cochera o, si tienen, no alcanzan. Entonces, todos los que poseen un auto y alquilan no tienen dónde guardarlo. Además, remarcó que las tormentas que azotaron este último tiempo a la ciudad fueron fuertes y que los vecinos quedaron con mucho miedo de dejar los rodados en la calle.

Otro de los factores causantes es el gran crecimiento del parque automotor y la inseguridad.

La joven empresa cuenta con una capacidad de doce vehículos que ocupó por completo a la semana de su apertura. “Hice una publicación en la tienda de Facebook y en poco tiempo se llenó”, explicó Forgione y agregó que el valor mensual es de ocho mil pesos. Como no está regulado, el precio de cada empresa varía según la zona.

Los consultados coincidieron en que es tanta la demanda, que las personas están más interesadas en conseguir un lugar que preocupadas por el costo.