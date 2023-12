Echaron a 8 empleados de la UPrO Tilisarao por un ¿desquite político?

La preocupación invade a muchas familias de Tilisarao y sin dudas su cena de fin de año será difícil. El grave problema radica en que ocho empleados de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) Tilisarao fueron cesanteados ayer, sin previo aviso, sin motivos y les adelantaron que, probablemente, los despidos continúen.

La durísima noticia impactó en el personal que cumplía tareas de mantenimiento, limpieza y administración del edificio que, durante su primer año lectivo, recibió a sesenta alumnos (de distintas edades) de lunes a viernes.

El grupo cesanteado está compuesto por Tobías Benítez, Carlos Renee, Agatha Olguín, Emanuel Brito, Lucas Godoy, Yamil Devia, Sebastián Arias y Rubén Sosa.

El inmueble, compuesto por aulas, sanitarios, talleres y espacios comunes, luce impecable, no solo porque se trata de un espacio moderno, sino también por el cuidado de sus alumnos y la labor de los obreros a cargo de las distintas áreas.

El despido de los ocho trabajadores —la mitad del personal dispuesto al diario movimiento de la UPrO Tilisarao— tiene aroma a desquite político porque, según las personas despedidas, no hubo motivos aparentes para que los dejaran sin trabajo a escasas horas del brindis por la llegada de 2024.

Todo se desencadenó tras el cambio de Gobierno y el consecuente recambio de autoridades en el centro educativo. Nadia Cavallera, quien asumió en abril pasado tras la inauguración, dejó su cargo el 7 de diciembre. En su sillón se sentó Rubén Devia y nada hizo prever que habría bajas entre los trabajadores. El grupo, compuesto por 16 personas, se

desempeñaba sin problemas y todos cumplían sus roles. En la gestión de Alberto Rodríguez Saá, y con Cavallera como coordinadora, los contratos del personal se renovaron cada tres meses. No hubo sobresaltos. Pero como el cambio de gestión fue el pasado 10 de diciembre, las extensiones laborales se firmaron hasta finales de este mes. Y en las últimas semanas se rubricarían las extensiones para enero, febrero y marzo de 2024.

Pero eso no ocurrió. Anteayer y ayer, en dos grupos, Devia les comunicó los despidos y argumentó que "eran órdenes de arriba". Y agregó desconocer los motivos que impulsaron a las autoridades de la UPrO a generar estas cesantías.

"Estamos muy tristes porque estábamos trabajando muy bien, con gran entusiasmo y profesionalismo. Acá la gente estudia soldadura, cuyo primer año terminó hace días, además de operador de máquinas agrícolas y tapicería, ambos culminados. Todo estaba perfecto. Solo estábamos preocupados por las renovaciones para el año próximo. No teníamos precisiones sobre el tema y el coordinador Devia tampoco sabía nada. Al menos eso nos decía. Luego nos avisó que había que reducir el número del personal, lo cual es un error porque la cantidad de obreros es la ideal, y nos adelantó que podrían ser cuatro, ocho o todo el staff los cesanteados. Lo cierto es que el jueves despidieron a cuatro y ahora al resto. Estamos muy tristes y preocupados. Tengo 55 años y dos hijos. Siempre cumplí, como todos. No entiendo por qué me despiden. No tenemos respuestas, aunque imagino que desde el rectorado de la UPrO desconocen esto. Perder la fuente de trabajo es lo peor que nos puede pasar. Queremos conversar con algún funcionario de la institución, con el rector, para que revea la medida", afirmó Carlos Renee, quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento de la entidad.