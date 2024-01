Internas en el gabinete de Poggi por la intervención de San Luis FC

Con las "Pibas", no. San Luis FC, ingresando al "Juan Gilberto Funes". La mexicana Zárraga, con los brazos en alto, pide a gritos que llegue una señal. Foto: El Diario.

Los Halcones y Palomas del Boca de la década del 90 volvieron a salir a la luz, pero no en el "Xeneize", sino en el gabinete de Claudio Poggi, donde hay funcionarios enfrentados y con claras diferencias con Gabriel Rivero, secretario de Deporte. El motivo de las diferencias es la intervención del San Luis FC. Y lo que se rumorea en los pasillos de Terrazas es que la provincia está "incendiada" por la falta de respuestas y los pagos desdoblados, y ahora hay que sumarle otro inconveniente más.

Después de tantas idas y vueltas, pero firme con la intervención, decidieron acompañar a las "Pibas" en este sueño de Primera División y de la Copa Federal, pero las diferencias entre los hombres y mujeres de Poggi no se limaron. El enojo es muy marcado y hasta hay algunos que se quieren despegar de las ideas de Rivero, quien estuvo en el gobierno anterior y ahora en la otra vereda, con más peso "y donde no toca el bombo", está tomando algunas decisiones que no son del agrado del entorno del Gobernador. Y a esto hay que sumarle lo de la Villa Deportiva, que abrirá sus puertas el 8 de enero y con olor a privatización.

Mientras los funcionarios discuten y marcan su territorio, en el medio hay un grupo de jugadoras que solo quieren tener su merecido premio: participar en Primera División y en la Copa Federal. Es tal el miedo de las pibas que ni se animan a hablar. No tienen un lugar físico donde entrenar y no saben cómo ni cuándo empezará la pretemporada.

Hay un clima muy tenso en el gabinete, algunos dicen que hasta hubo gritos.

"Nosotras queremos quedar al margen de estas diferencias. Lo nuestro es entrenar y salir a la cancha los fines de semana para defender con orgullo la camiseta de San Luis FC. Ojalá que se arregle todo esto para que tengamos certezas y podamos poner la cabeza en lo que viene, que es muy lindo. Calculá que vamos a jugar con Boca y en vez de disfrutar, estamos sufriendo todo esto", sentenció una de las jugadoras.

San Luis FC es el único equipo puntano que jugará en la elite del fútbol nacional. Después de 44 años, otro elenco sanluiseño se codeará con las mejores, pero con todos estos palos en la rueda que mete el gobierno provincial, no se sabe a ciencia cierta qué sucederá.

La persecuta y la intimidación parecen ser el común denominador de este Gobierno. En el plano deportivo, lo sufren las "Pibas" y las familias y clubes que usaban la Villa Deportiva. San Luis FC, que en dos años saltó de la Primera C al fútbol grande y que tendría que ser motivo de alegría y festejo, está sufriendo este capricho de gente que no quiere sumar para el crecimiento del deporte.

El enojo sigue. Las diferencias entre los funcionarios no se limaron. Y hay algunos que afirman que uno de estos apuntados, más que defender los intereses de San Luis, busca sumar puntos para llegar al Comité Olímpico Argentino. Si no se acercan las partes, es problema de ellos, pero que dejen de complicar a las "Pibas".

Se viene Boca por la Copa Federal

La Copa Federal es un torneo en donde todas quieren estar. Es un certamen para privilegiadas y unas de ellas son las "Pibas", quienes no solo serán parte de este certamen, sino que en octavos de final jugarán contra Boca, el mejor equipo en la actualidad de la Argentina. No todos los días se tiene la chance de enfrentar a las mejores. En el sorteo podría haber salido otra bolilla, pero el destino quiso que en el horizonte de San Luis FC asomen las "Gladiadoras".

Las "Pibas" tendrán una oportunidad única. Sería bueno que pudieran disfrutar lo que el destino les regaló, pero desde el gobierno provincial se encargan de complicarlas. La intervención y la falta de respuestas no les dan tranquilidad a las chicas, quienes solo quieren jugar.

De la nada a Primera División

Cuando le ganaron a Sarmiento y ascendieron, las "Pibas" soltaron muchas lágrimas, pero no solo por el logro deportivo, sino por todo lo que pasaron. Antes de que se armara este loco sueño de San Luis FC, el fútbol femenino se jugaba a cualquier hora. Tenían poco apoyo. Faltaban segundos para que comenzara el partido y ni las redes estaban puestas. A veces ni vestuario tenían.

De a poco se fueron ganando su lugar. Cada vez eran más las pibas que se animaban a ponerse los cortos y jugar al fútbol. Algunos dirigentes abrieron los ojos y comenzaron a darse cuenta de que había que darles una mano. Hasta que asomó la idea de formar un equipo puntano para que jugara en AFA. En dos años llegó a lo máximo y ahora le quieren poner un freno. Increíble.