"Noche Mágica", en Casa Mollo

El futuro es incierto para todos. Y más en este tiempo de recambio de todo tipo. Sin embargo, existen las cartas de tarot que dan un pequeño empujón hacia el conocimiento de lo que deparará el destino. Para encontrarse con ellas, Casa Mollo realizará hoy la llamada "Noche Mágica", en donde Mariana Cabrera, quien es terapeuta holística especializada en astrología y tarot, realizará lecturas y hablará con quien lo desee sobre su carta astral.

La propuesta comenzará a las 22 y la entrada es gratuita. Entre la variedad de ofertas que tendrá la noche, Alejandro Delbon, especialista en oráculos de runas, expandirá sus conocimientos y a partir de las preguntas de los interesados, dirá qué camino elegir en su futuro con base en un lenguaje simbólico de líneas y formas que viene de épocas ancestrales.

La segunda edición del encuentro astrológico se realiza en el coqueto espacio de calle Rivadavia y la tarotista recordó que el primero fue muy exitoso, por la convocatoria. "Está bueno porque es gratis y sirve para que muchas personas que no saben de qué se trata el tarot evolutivo lo conozcan", agregó Mariana.

A diferencia del tradicional, este tipo de tarot se enfoca en el desarrollo personal, la exploración interior y la expansión espiritual. Mariana explicó que su interés por esta disciplina le llegó por casualidad.

A las 21, en otro espacio de Casa Mollo, regresan las noches de tango y milonga.

El interés de Becerra era otro en su momento y llegó al tarot por equivocación. "Quería comenzar un curso de aromaterapia y limpiezas energéticas, y al tiempo me di cuenta de que estaba anotada en el curso equivocado. Me habían inscripto en el de astrología y tarot, pero no me molestó. Seguí por curiosidad", recordó con simpatía y mucho de gracia.

La terapeuta comenzó a interiorizarse en este arte cuando se dio cuenta de que le servía para autoconocerse. Fue en ese entonces que Mariana sintió que la ciencia "se volvió mi guía".

Al aprender, vio que las herramientas le aportaban calma y comenzó a utilizarlo con personas de su círculo íntimo. "Vi que las lecturas funcionaban como ayuda para tomar decisiones o para transitar emociones, y eso me motivó a seguir y aprender de todas las formas posibles", expresó Mariana.

Ese empuje la animó a trabajar con el público y aprovechó sus redes sociales para ganar seguidores. Así logró que la gente confiara en ella para tener un panorama, aunque sea aproximado, sobre lo que sucederá en los próximos tiempos.

Un día, a modo de juego, Mariana publicó una historia en Instagram donde las personas que querían podían pedirles un consejo a las cartas de tarot con solo escribir un número entre el uno y el diez. Lo replicó todos los lunes y los interesados aumentaron.

Mariana lleva casi dos años con la dinámica y le gusta mucho. Ya no llega a enviar todos los consejitos en la semana y algunos llegan 15 días después. "La mayoría me dice que llegó en el momento indicado y es justo lo que pensaban que sucedería. Así me encontré con que el tarot es mi herramienta ideal para ayudar a otras personas", concluyó.

Redacción/MGE