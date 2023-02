Comenzó la entrega de créditos para los afectados por el temporal

Este miércoles, cerca de las 7, los vecinos de la ciudad comenzaron a formar una larga fila a la espera de que abran las puertas del Palacio Municipal de los Deportes "José María Gatica". Allí, a partir de las 9, comenzaron a gestionar la entrega de los créditos blandos a sola firma anunciados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Los damnificados particulares podrán acceder a beneficios de hasta $100.000 para arreglos de viviendas y el monto de $200.000 será para comerciantes.

“El día de hoy la concurrencia fue bastante grande, estamos recibiendo todas las solicitudes y firmando los contratos correspondientes para que, posteriormente en esta semana, realicemos los desembolsos a los CBU presentados”, manifestó Mauricio Pegoraro, gerente administrativo de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas).

“El temporal me rompió el tanque de agua, varios caños, vidrios y partes de mi auto, por eso vine ni bien me enteré de la ayuda económica, para poder arreglar mi casa”, manifestó Fabián Fernández, un vecino del barrio El Pimpollo que estaba en la fila de los créditos particulares.

Adeas. La sede funciona en la ex Caja Social. Allí anotan a comerciantes. Foto: Fer Miranda.

La semana pasada, Villa Mercedes fue víctima de destrozos debido a un temporal que rompió vidrios, tanques, techos y vehículos, entre otras cosas. Por eso el Estado provincial dispuso una ayuda económica, no solo para los negocios, sino también para los vecinos que resultaron afectados. Iniciaron con la gestión de un microcrédito. Aquellas personas que deseen obtenerlo deberán presentar fotocopia de DNI, constancia de CBU y una acreditación del domicilio para corroborar que son de la ciudad. Serán atendidos hasta el viernes 10 de febrero inclusive, de 9 a 14, en el edificio de Colombia y General Paz.

“Queremos llegar a todos los sectores vulnerables de una manera rápida y eficiente. Se definió hacer sencillos los requisitos para acceder a las dos líneas de créditos destinadas a comerciantes y vecinos damnificados. El objetivo es que ambas partes puedan comenzar rápido a reparar lo dañado”, expresó Cecilia Badaloni, secretaria de Finanzas de la Provincia.

Por otro lado, en la sede de Adeas, que funciona en el segundo piso de la ex Caja Social, ubicada sobre calle Suipacha, realizan las inscripciones para los comerciantes que también sufrieron daños materiales y pérdidas económicas. Recibirán una ayuda de hasta $200.000 a pagar en 24 cuotas sin interés, iguales y consecutivas. Además tendrán doce meses de gracia para la devolución del dinero.

Silvina Lombardi, vecina del barrio Jardín del Sur, contó que en diciembre había refaccionado la cocina de su casa y la tormenta la destruyó. “Se me rompió la membrana del techo y entró agua por todas partes. Me parece de gran ayuda el microcrédito, porque hoy cualquier arreglo cuesta mucho, y eso me va a permitir volver a reparar mi vivienda”, dijo.

Redacción/ALG