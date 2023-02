Valentina Acosta, una central con presente "celeste y blanco"

Además de Lafinur de San Luis e ICA de Villa Mercedes, que son los equipos que llevan la bandera de la puntanidad en la rama masculina de la prestigiosa Liga Federal que se disputa en Santiago del Estero, hay otra presencia de esta provincia que llena de orgullo al club Aseba y al vóley femenino: Valentina Acosta.

La atacante puntana es una de las integrantes de Las Panteritas, la Selección Argentina U17, y en este torneo se desempeña en el rol de opuesta.

Valentina, quien tiene apenas 15 años, obtuvo su tercer llamado en su corta pero intensa carrera en el conjunto nacional donde sueña con quedarse prácticamente a vivir. "La selección me reclutó después de verme en un torneo. Mi primera vez con el equipo fue en La Pedrera, cuando realizó una especie de campus allí. Les llamó la atención mi altura. La segunda fue en diciembre en el Cenard y luego vino esta última que fue en Sáenz Peña, previo a este torneo en el mes de enero", comentó con naturalidad la jugadora de San Luis. Y agregó: "Juego como opuesta en la Selección Sub 17 y es un verdadero honor poder ponerme esta camiseta y sentir que represento a toda la Argentina y a San Luis".

Acosta toma su proceso de selección con mucha naturalidad, es que lleva casi media vida jugando este deporte y está muy preparada: "Yo empecé a jugar a los 8 años. Después de probar varios deportes me quedé con el vóley. Lo hacía de manera recreativa el primer año, pero a los 9 me llamaron para que empezara a jugar competitivamente. En 2018 jugué mi primera Copa Argentina en la Sub 15, yo en ese entonces tenía 10 años. En Aseba jugaba como central en varias categorías. Me tocó ser capitana de mi división, jugamos regionales. Hoy me adapto a distintas posiciones, depende de la categoría en la que me toque hacerlo: cuando juego en categorías superiores lo hago de opuesta, en la Sub 16, que es mi división, soy central".

Central. Con la 9, la jugadora puntana junto a sus compañeras, sumando experiencia en Santiago del Estero.

Valentina viene de una familia de deportistas. Su tío es el gran Gustavo Acosta, figura y emblema del equipo de básquet de GEPU que compite hoy en Liga Argentina. Eso explica que haya heredado su estatura que ronda el 1.90 metro y también su gen competitivo.

Es el tercer llamado a la selección para Valentina, quien juega dando un año de ventaja en la U17.

A la hora de pensar en objetivos, los tiene muy claros, quiere continuar su proceso de selección y eso la lleva a tener metas cortas: "En lo inmediato mi objetivo es poder disputar el Sudamericano que se juega este año, voy a dar lo mejor de mí para mantenerme en la lista de convocadas y poder ser parte de ese torneo", cerró la puntana.

Lorena, la madre de Valentina, es también la responsable del crecimiento de su hija en el deporte: "Ella está decidida a jugar al vóley de manera profesional y desde mi lugar intento acompañarla en cada paso que ella dé con el deporte, esa es mi función y mi contribución para que pueda lograr su sueño. Toda su familia está pendiente de que no le falte nada", explicó orgullosa.

Sigue la acción en Santiago del Estero

La Liga Federal no detiene su marcha. En la mañana del jueves la Selección Argentina U17 donde juega Valentina cayó ante Dard de La Rioja por 3 a 1 (25-21/21-25/25-11/25-23). Hoy en la fecha 4 y a las 11, Las Panteritas tendrán que enfrentar a Brujas de Misiones, que viene de caer ante Universitario de Córdoba por 3 a 1.

Por su parte, ICA de Villa Mercedes y Lafinur de San Luis en la rama masculina arrancaron ambos con buenas presentaciones y jugaban sus partidos del jueves al atardecer.