En San Luis vigilan de cerca la brucelosis caprina

Para favorecer la sanidad de los rodeos caprinos, San Luis desarrolla desde hace muchos años una campaña de vigilancia epidemiológica constante. “Dentro de la iniciativa está incluido el sangrado de los animales en los establecimientos de pequeños productores para la determinación de la enfermedad, con especial énfasis en los campos en los que producen leche y quesos”, indicó Juan Manuel Celi Preti, jefe del Subprograma Asistencia en Gestión Comercial, que depende del Programa Campo.

La principal fuente de transmisión de la brucelosis al ser humano son los alimentos elaborados con leche de cabra sin procesar, sin pasteurizar. “Una manera de prevenirla es asegurarnos de mantener los grupos de cabras sin la enfermedad. Dentro del Plan Caprino, una vez que los productores se comunican con nosotros, nos ocupamos de ir hasta los establecimientos a tomar las muestras para hacer los análisis que son gratuitos y se procesan en el Laboratorio del Campo”, indicó el funcionario y añadió que lo recomendable es que al agregar valor se pasteurice la leche como corresponde, “pero al tener el rodeo saneado los criadores trabajan más tranquilos”.

Esta enfermedad solamente se puede diagnosticar a través de los análisis, “no hay manera de darse cuenta que una manada está enferma porque no no presentan síntomas. Se pueden hacer los diagnósticos una vez al año, sobre todo cuando ingresan animales nuevos a los rodeos”, explicó Celi Preti, y agregó que en los alimentos no hay manera de detectar la brucelosis. “Si un queso se prepara con leche hervida la bacteria muere, pero si tomás la leche cruda corrés riesgo de enfermar”, dijo.

3.000 es la cantidad de productores caprinos, distribuidos en diferentes zonas de San Luis que están registrados en el Senasa. Y son más de 100 mil los animales en toda la provincia.

Con respecto a la ingesta de la carne no hay problema porque se cocina, hay que tener en cuenta que el problema se genera cuando está cruda. Como la leche y el queso.

El Plan Caprino provincial está destinado a los pequeños productores, que tienen menos de 300 animales. Para acceder a la iniciativa deben contactarse con el Ministerio y coordinar la visita.

“Más que la cantidad de animales uno analiza el tipo de empresa que manejan los productores. Los tambos caprinos suelen hacerse cargo por su cuenta de los sangrados, pero estamos hablando de que el 99% de los productores son pequeños”, indicó y especificó que en total, en San Luis hay más de 100 mil animales y más de 3 mil productores registrados.

Algunas recomendaciones

Para contribuir a cuidar la salud pública y prevenir la brucelosis, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó algunas recomendaciones como evitar consumir quesos de procedencia dudosa; no consumir productos o subproductos de origen caprino como quesos, leche o dulce de leche que no se encuentren elaborados en plantas habilitadas por las autoridades sanitarias correspondientes, que pueden ser gobiernos provinciales y/o bromatologías.

Otro aspecto importante es mirar siempre el rótulo del producto, cuya información debe contener el nombre del fabricante, productor o fraccionador de la marca, número de lote y fecha hasta cuándo se puede consumir.

Contagio. Las cabras se infectan a través de la ingesta de agua y alimentos con la bacteria, o por consumo de leche materna.

Al comprar leche y productos lácteos frescos, comprobar siempre la fecha de elaboración y cuál es el tiempo en el que puede consumirse una vez abierto.

Además es clave poner atención a los principales síntomas que se producen en las personas como fiebre intermitente o irregular de duración variable, dolor de cabeza, debilidad, sudoración, escalofríos, adelgazamiento y dolores generalizados.

Las personas que trabajan con las cabras en los corrales son las primeras que corren riesgo de enfermarse, por este motivo deben adoptar medidas de prevención y, ante cualquiera de estos síntomas, asistir al centro de salud más cercano.

La brucelosis caprina es una enfermedad transmitida por alimentos (ETA), producida por la bacteria Brucella melitensis que genera problemas reproductivos y abortos en las cabras, y puede transmitirse a las personas provocando una enfermedad crónica.

Las cabras se infectan a través de la ingesta de agua y alimentos que contienen la bacteria, por el consumo de leche materna (cabritos) o por el contacto con fluidos corporales de animales enfermos.

Las personas que trabajan en los corrales son las que principalmente corren riesgo de contagiarse de brucelosis, que se transforma en una enfermedad crónica.

El Senasa realiza la habilitación y fiscalización de los establecimientos elaboradores de productos lácteos que los comercian a nivel federal para consumo local.

Todos los establecimientos lácteos donde se trate, manipule, elabore, industrialice, fraccione, estacione, envase o deposite leche o sus derivados –tanto los que se destinen para consumo interno como para exportación– deben estar registrados y habilitados por el Senasa y cumplir con las exigencias y requisitos de higiene contemplados en las regulaciones nacionales.

En caso de exportar sus productos, deben cumplimentar las exigencias y normas de los mercados o países de destino.

Para los establecimientos lácteos de elaboración artesanal, incluyeron una adecuación en el Código Alimentario Argentino (CAA) que establece algunas excepciones, acordes a las realidades productivas del sector, siempre cuidando la inocuidad del producto final.