Reales e imperfectos: más allá del amor y medias naranjas

Cuenta la mitología griega que el día que Ulises conoció a Penélope supieron que estarían juntos para siempre. Ulises se fue a la Guerra de Troya y Penélope se quedó en su casa junto a su hijo esperándolo a que volviera. Para ahuyentar pretendientes tejía y destejía una manta eterna que la mantuvo entretenida hasta el día que su enamorado volvió.

Penélope estuvo dispuesta a dejar todo por su amado y todos los pretendientes que estuvieron a su alrededor no fueron más que un estorbo para la pobre mujer que perdió años de su vida, desconsolada, sin Ulises.

Este mito se suma a los innumerables que existen bajo el nombre del amor: el alma gemela o la media naranja son algunas de las muchas opciones que tienen las personas para creer en el amor romántico. Pero los tiempos cambian y existen relaciones y vínculos sexoafectivos que van más allá de lo que la historia dicta.

Puedo decir que hay tantas maneras de amar y demostrarlo como humanos y parejas haya en el planeta (Andrea Orlandini-sexóloga)

El martes se celebra un nuevo Día de los Enamorados (tal su nombre comercial) y la licenciada Andrea Orlandini, quien también es sexóloga, psicóloga y especialista en parejas, advirtió que el amor se debe celebrar en todas sus formas y colores.

"Es un día especial porque visibiliza el lugar, la importancia que le damos a los vínculos, ya sea heteronormativo o no. El día del amor tendría que ser siempre y en todos los aspectos, no solo en lo sexoafectivos, sino en los vínculos fraternales, familiares, con la naturaleza, con los animales o con nuestros hijos", expresó la licenciada.

Para Andrea, la mejor forma de vivir el amor es haciéndolo real para desmitificar que lo romántico es lo ideal. "Hay amores imperfectos y las personas deben saber que nadie te va a salvar de ningún lado. No somos medias naranjas de nadie. El amor se basa en que nos podamos elegir, tener individualidad enriquecida, que nos podamos apoyar, que haya elementos de cuidado, respeto, empatía, acompañamiento y una sexualidad pautada y pactada desde un lugar de calidad y no de tanta cantidad. El amor se construye día a día donde proponemos nuevos conceptos, fantasías y deseos", explicó.

Aún existe el concepto de amor romántico más de lo que creemos. Está inscripto en las historias de las parejas (Andrea Orlandini-sexóloga)

Lo importante es que las personas eligen a su gusto y placer, por ejemplo, emparejando el amor junto con la sexualidad o quizá dejar que vayan por carriles diferentes.

El consenso y el consentimiento de parte de los involucrados es lo ideal para que las personas sepan que en el mundo hay muchas formas de sentir y disfrutar.

Dentro del consultorio de Andrea se presentan personas con diferentes orientaciones. Llegan demisexuales, quienes solamente necesitan que haya conexión para tener un encuentro sexual y un enamoramiento para disfrutar. También hay personas autosexuales donde la sexualidad pasa por el encuentro con el propio cuerpo y no necesitan de un vínculo amoroso con otro, sino consigo mismo.

También la visitan pacientes que tienen una relación poco frecuente con la sexualidad, simplemente tienen una vida romántica mucho más enriquecida que se basa en compartir vínculos, situaciones de mucho placer y diversidad, y no necesariamente con el acto físico.

Después hay personas que creen en la monogamia y llevan una relación sexual relacionada con la amorosidad. Saliendo de lo heteronormativo no binario, hay parejas que plantean que el amor está garantizado, pero que la sexualidad se puede abrir a la inclusión de nuevas personas y figuras, siempre desde un lugar de pleno consentimiento, con reglas que se actualizan de acuerdo a las necesidades y deseos de las partes integrantes.

"Aún existe el concepto de amor romántico más de lo que creemos, está inscripto en la historia de cada pareja. Ha sido un trabajo arduo desnaturalizarlo y dejar de mirarlo como la única manera de amar y que sea posible. Siento que el amor romántico propone ciertas premisas con las que no estoy de acuerdo, como la exclusividad", expresó Orlandini.

Al salir de lo heteronormativo, la licenciada propone que se tiene que dejar de contemplar el pensamiento de que existe una sola persona que será para otra, toda su vida, su amor eterno. "Pensar en una sola persona es excluyente porque tenemos varias personas para amar en nuestras vidas. Existen muchos enamoramientos. El tren pasa muchas veces, no es que pasa y si no nos subimos quedamos solos para siempre. El o la que se sube se puede bajar y las oportunidades abundan mientras estemos en este mundo. Tener un solo amor es una exigencia muy importante que inhibe y llena de inseguridades. Hay personas que no se enamoran de un otro, sino que se veneran a ellas mismas y eso también está bien. Cambiar y deconstruirnos nos da más libertad y podemos vivir con mayor madurez los vínculos que sostenemos con el tiempo", explicó Andrea.

Existen 10 mitos del amor romántico. Entre ellos que el amor es ciego, que existe una media naranja, que los celos son una prueba de amor, que los que se pelean se aman o que amar se relaciona con el sufrimiento.

La especialista destacó que es importante pensar y reflexionar en que las campañas publicitarias en estas fechas en las que el marketing florece gracias al Día de los Enamorados están pensadas e impuestas en un solo género: hombre o mujer. Las demás identidades no están visibilizadas y no existen para quienes son los encargados de alimentar el consumismo.

Pese a que no son nombradas ni vistas, ellas se mantienen vivas y muchas veces son ejemplo de la gran diversidad de formas de amar que existe.

"Estamos en presencia de un momento cultural de mucha importancia. Se vivencia la diversidad y no solo desde el colectivo LGBTIQ+, sino de diferentes formas de amar y expresar el amor. Lo hermoso es que la palabra amor remite a la capacidad de disfrutar nuestros vínculos de diferentes maneras, gracias a nuestro territorio corpóreo, nuestra subjetividad de amor, dándolo sin culpa y brindarlo a los demás. El amor es un sentimiento hermoso que se transforma, se trabaja y te muestra la mejor cualidad humana que podemos compartir con las personas sin importar su orientación", destacó.

La sexóloga reflexionó y expresó: "El amor está en las antípodas de las partes más odiosas, rencorosas, amenazantes, duras y perversas de nuestro ser. Nos rescata de todo y nos pone en un lugar grandioso de humanidad. Es por eso que estoy a favor de la ternura en estos tiempos de crueldad".