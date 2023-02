El Gobernador confirmó que no será candidato a ningún cargo electivo

El futuro de Alberto Rodríguez Saá parece estar más cerca de la cultura que de la política. El actual Gobernador de San Luis confirmó que no será candidato a ningún cargo, ni provincial ni nacional, en las próximas elecciones y reveló que pretende dedicarse a las artes cuando finalice su actual gestión.

El mandatario brindó una conferencia a micrófono abierto en Villa Mercedes, en la que contestó libremente todas las preguntas que hicieron los periodistas de la ciudad durante más de una hora de conversación.

"Mi idea inmediata, y no creo que cambie tan fácil, es que me voy a ir a mi casa, en las sierras, en la ciudad de San Luis o en Villa Mercedes. Me encantan la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura y el teatro; quiero hacer tantas cosas", afirmó con una sonrisa. Ante la repregunta de si podía llegar a postularse como diputado, senador o, incluso, integrar una fórmula presidencial, contestó: "No soy candidato a nada de eso".

Más allá de su situación personal, se explayó sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Lemas, que tendrá su reestreno en el sistema electoral de San Luis el próximo 11 de junio, puesto que ya había sido utilizada en unos comicios en la década de 1980.

"Esto nos permite resolver los dos pasos en un solo día: tanto la elección primaria como la general. Y además les da posibilidades a todos. Creo que va a ser una verdadera fiesta democrática y va a ser una interna sin heridas, porque todos van a aportar su frente. Van a aparecer muchos dirigentes y se van a ratificar los de más experiencia", sostuvo y agregó que cree que muchas de esas personalidades saldrán del Departamento Pedernera.

De esa manera volvió a pronunciarse contra la grieta que existe en el ambiente político y pidió por el fin de la dicotomía que enfrenta, también, a los argentinos. Sostuvo que ve muchas dificultades en el país y en el propio peronismo nacional. "En las anteriores elecciones, cuando estaba Macri, yo fui el que dijo 'hay 2019'. Ahora tengo que decirlo sin la H, como una interjección de dolor, con signos de admiración: '¡Ay, 2023!", graficó.

Es que enumeró cuatro errores en la conducción que el Justicialismo realizó en la actual gestión presidencial: el "doble comando" que existe entre Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner; la grieta "fomentada desde ambos lados"; el armado del gabinete producto de una alianza electoral y no del resultado de un frente común, y la poca inclusión de dirigentes del interior.

A nivel local, hizo un balance de las acciones que el Estado realiza para colaborar con la recuperación de la localidad después del temporal que causó destrozos en los últimos días de enero. Y destacó la forma en que afrontó esa y otras dificultades Maximiliano Frontera en la Intendencia. "Cuando necesitábamos un candidato para Villa Mercedes, buscamos uno con mucha fuerza y espalda", bromeó.

Frontera, por su parte, también hizo una reseña de cómo avanzan las tareas de recuperación y señaló la necesidad de que el Concejo Deliberante autorice el crédito propuesto por el gobierno provincial.

Además, agregó que seguirá trabajando con su equipo, con esperanzas de lograr la reelección en el Municipio. "El próximo 1° de marzo voy a presentar un plan estratégico para la ciudad, que además de ser productiva, industrial, comercial y agrícola, sea sustentable, turística y universitaria. La campaña va a ser con gestión y al lado de la gente", expresó.

