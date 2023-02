La docena de facturas alcanza los $1.200 en locales de San Luis

El incremento generalizado de precios que se vive en el contexto inflacionario, también golpea a la industria de la panificación. En San Luis, el precio de la docena de facturas alcanza los $1.200, según un relevamiento realizado por El Diario de la República. “El tema es que hubo un aumento en las materias primas y los dueños de las panaderías tuvieron que pagar aguinaldo y bonos”, mencionó Ana María, cajera de un local céntrico del sector.

Quienes llevaban una docena de facturas hoy se inclinan por media docena, acompañada con tortitas. Aída Momani

Si bien en algunos lugares hay opciones más económicas de entre $1.000 y $1.100, en promedio se consiguen más caras.

“Tratamos de no subirlo tanto para no perder ventas. Tuvimos que bajar la producción porque también sucede que en el verano no se venden tanto las facturas”, contó Víctor, vendedor de un comercio de avenida España.

50% de aumento

En lo que va del año, la docena de facturas aumentó un 50%. En diciembre, se conseguía a $800 pero antes de las fiestas de fin de año el precio trepó a los valores actuales.

Las harinas, y por ende sus derivados, subieron en lo que va del 2023 un 50%. En diciembre, el precio final de una docena de facturas no superaba los $800, pero antes de las fiestas de fin de año se incrementó hasta llegar a los $1.200. “Para la semana que viene se prevé que haya más aumentos”, aseguró Nicolás Cruceño, encargado de una cadena de panaderías.

Cruceño adelantó que ayer la administración de la empresa en la que se desempeña evaluaba actualizaciones para afrontar las nuevas subas de la materia prima (harinas, grasas, margarinas y azúcar, entre otras), los servicios y los sueldos. “Según lo que evaluamos, el precio de la docena aumentará entre un 10% y 15%”, dijo. Y agrego: “Es posible que a partir del lunes el monto por doce unidades esté entre $1.350 y $1.400”.

La suba de las materias primas y el incremento de la paga a los trabajadores redunda en aumento de precios. Nicolás Cruceño

Los consumidores sienten el golpe en el bolsillo. Algunos optan por dejar de consumir, lo que significa menos ventas. Otros deciden comprar en menor cantidad. “Había clientes que llevaban una docena y ahora llevan media docena; la completan con tortitas o algo más económico”, indicó Aida Momani, empleada de una panadería de la zona oeste.

Momani también especificó que durante el verano la venta de panificados dulces suele caer, pero en esta temporada la suba de precios también conspiró para encrudecer ese patrón. “Los días que estuvieron más frescos fue cuando más ventas registramos. Hubo algunos clientes que vinieron a comprar y se sorprendieron por el precio. Pasa que no compraban desde hace mucho”, detalló.

Redacción / NTV