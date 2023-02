La gran protagonista de la temporada fue la sandía

De sol a sol y en soledad, son dos rasgos característicos del trabajo que se realiza en el campo. Víctor Coa, no escapa a esa regla. Es un productor de la zona de Candelaria que le pone todas las pilas a la obtención de verduras y frutas. Sabe por su extensa trayectoria y sus conocimientos ancestrales sobre la nutrición, qué necesitan los cultivos y el trabajo que conlleva cuidar la tierra. Este verano la protagonista indiscutida fue la sandía, obtuvo 9.500 kilos.

El agricultor nació en Sucre, Bolivia, y en el norte provincial, trabaja junto a sus dos socios, Mario Montevedo y Atilio Luna. Parte de la producción está destinada a alimentar a sus familias.

“Llegué a San Luis hace mucho, aproximadamente 18 años, junto a mi familia, que está conformada por mi señora, mis primos y sobrinos. Permanecimos en la colonia boliviana 25 de Mayo, en Mendoza, pero después surgió la posibilidad de trabajo en San Luis. En aquel entonces vinimos a desmontar un campo en San Miguel, junto a mis compatriotas y la verdad es que nos gustó mucho la experiencia, así que decidimos quedarnos a trabajar”, dijo Coa y por si no se nota es una persona tranquila, de muy pocas palabras, con las manos curtidas por las exigencias del trabajo.

“Sembramos sandía y melón, un poco de zapallo y lechuga, no mucho porque faltó agua y este año no pudimos sembrar la cantidad que deseábamos. Queríamos poner más variedades de zapallo, tomate, morrón y berenjenas. Pero no se pudo, no queríamos arriesgar”, explicó y añadió que durante esta temporada lo que sí se destacó fue la producción de sandías, que pudieron comercializar muy bien en la zona de Concarán, Tilisarao y Merlo.

Coa. Cada año mejora la producción de sandía y se comercializa muy bien.

Sus primeros pasos en el trabajo de la tierra de la provincia fueron por la estancia El Milagro, junto a su compatriota Poma Escobar. Allí pudieron apreciar sorprendidos la riqueza del suelo que en aquella época les brindó rebosantes cebollas, zanahorias y zapallitos.

Asombrado e inspirado por la excelente calidad de la cosecha Víctor se trazó una meta: experimentar, aunque sea a pequeña escala, con algunas especies que se producen en su país natal como frijoles y quinua, una semilla medicinal que es muy utilizada para mantener bajo el colesterol.

Para esta última campaña trabajó sobre una superficie de cinco hectáreas alquiladas, “antes teníamos dos y un poco más, pero este año decidimos aumentar el campo de trabajo, por eso sumamos dos y un poquito más. Todos los años se nos hace difícil y caro pagar el alquiler de la tierra donde producimos, pero esto es lo que sabemos hacer prácticamente desde que nacemos”, aseveró Coa.

9.500 kilos fue la cantidad de sandía que obtuvo Víctor Coa en Candelaria, donde trabaja a todo pulmón, sobre una superficie de 5 hectáreas.

El sistema de riego que utilizan es a través de canales o cauces que conducen el agua desde la captación hasta el campo en el que están los cultivos. Uno de los trabajos que se destacan dentro de las hectáreas que trabaja Coa es el cuidadoso y prolijo surco que crean cuidadosamente para que cumpla su función. Además este método no produce daños al medioambiente.

Buen porte. La estrella del verano pesó cerca de 23 kilos.

El agua proviene del dique La Huertita y viaja a través de unos canales de material que luego derivan en otros más angostos hasta llegar por las regueras a los campos de cada usuario. “Este es un lote que está en pendiente por eso hicimos este sistema, además el suelo no se saliniza y tampoco tiende a compactarse, están siempre bien aireados y la productividad está a la vista”, indicó Coa.

Uno de los obstáculos que tuvo que afrontar el productor, además del impedimento de siembra por la falta de lluvias, fue que les “costó conseguir semilla, tuvimos que ir a comprar a Mendoza. Sería genial obtenerlas acá o participar en los programas que desarrolla la provincia cuando entregan insumos para pequeños productores. Si este año implementan alguno nos anotaremos porque se necesita mucho una ayuda, después de la seca”, reconoció.

Coa recuerda que uno de los mejores años de producción fue el 2015, ya que pudo hacer sandía y cebolla en una buena proporción. Especificó que el clima de San Luis tiene similitudes al de Bolivia, y que la calidad de la tierra es la misma, aunque su país natal está a una mayor altura y esto hace que los cultivos permanezcan bajo más cantidad de horas de frío.

“Desde chiquitos nos enseñan a cultivar la tierra en Bolivia. Aprendimos todo lo que sabemos a través de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, estos saberes sobre los cuidados de los cultivos, cómo preparar el suelo, cómo hacer los canales de riego y fertilizar o manejar las plagas, se transmite de generación en generación en nuestra comunidad”, aseguró Coa y contó que además para desarrollar mejor sus prácticas en el suelo de San Luis que tiene características diferentes reciben asesoramiento del INTA.

El productor reconoce que aunque los herbicidas y fertilizantes están caros, son necesarios, pero afirmó que en este proyecto ellos buscan orientarse más hacia a las producciones orgánicas de alimentos, porque son más rentables.

Antes de iniciar con los cultivos de la próxima temporada, Coa prepara el suelo, conoce sobre la importancia de hacer análisis de suelo todos los años para determinar de manera correcta los caminos a tomar antes de la siembra.

“Por estos días el terreno descansa. Ahora le pusimos zinc porque tenemos proyectado sembrar cebolla, que es lo que se viene, y vamos a agregar ajo. Estamos analizando la posibilidad de poner lechuga y acelga que no se hiela”, afirmó.