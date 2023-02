Postulan a Yeny Yurchag a un premio por su labor gremial en la Rural

La Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA) organiza cada año la entrega de los reconocimientos “Lía Encalada”, que tiene diferentes categorías. Para la edición de este año convocaron a Yeny Yurchag, la actual presidenta de la Sociedad Rural de San Luis, en la terna gremialismo agropecuario.

“Cuando recibí el llamado de Josefina Pividori, quien es una de las organizadoras, para avisarme que me habían postulado me sorprendí mucho; era algo que no esperaba. Siento una satisfacción muy grande, personal y para la institución que represento, porque esto significa que miran hacia el interior”, expresó Yurchag. “Específicamente siento orgullo de ir a representar a San Luis, que promueve y trabaja mucho sobre la igualdad de género, en este sector en el que generalmente está escondida la figura femenina y en el que generalmente son los varones quienes figuran”.

La invitación indica que la ceremonia de entrega será el sábado 18 de marzo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

La entrega de los reconocimientos será en la Facultad de Agronomía de la UBA.

Mujeres de la Ruralidad Argentina fue fundada y es actualmente presidida por Patricia Gorza, una productora agrícola ganadera que nació en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.

La asociación reúne a mujeres vinculadas al ámbito rural que trabajan para achicar y cerrar la brecha de género en el sector. En 2021 crearon el premio “Lía Encalada” en honor a la primera ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Buenos Aires.

Según figura en sus redes sociales, a través de la distinción buscan “visibilizar a las mujeres por su trabajo en el territorio y su aporte a la ruralidad, ya sea en cuestiones científicas, técnicas o sociales, y de valor cultural”.

“Es muy importante el rol de la mujer en las tareas rurales y visibilizarlas. Esperamos, por supuesto, recibir este reconocimiento y si no, ya el estar postulada y que tengan en cuenta mi labor es un gran reconocimiento, que hago extensivo a todas las mujeres del sector, ocupen el rol que ocupen o realicen la tarea que realicen, en el campo o en la ciudad”, aseveró Yurchag, quien dentro de la institución que hoy preside creó, junto a sus compañeras, la Comisión de Mujeres Ruralistas.

“Esto nos da fuerzas para seguir encaminados en la defensa de los derechos de quienes trabajan en el campo. Tengo una hija mujer, me encanta que ella conozca y se empape de estos valores, que sepa que hay que hacer las cosas bien y empujar para adelante”, concluyó.