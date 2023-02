Femicidio de Dora Arce: a un año del hecho elevarán la causa a juicio

El 13 de febrero se cumplió un año del femicidio de Dora Arce, perpetrado por Gustavo Daniel Agüero, quien era su pareja y padre de sus dos hijos. Esta semana se realizó una audiencia de control de acusación en la que el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, realizó un repaso del hecho, lo calificó como “Homicidio doblemente calificado por el vínculo de pareja y por mediar contexto de violencia de género”, y solicitó que el acusado sea condenado a prisión perpetua. Entre mañana y pasado el juez de Garantía 2, Ariel Parrillis, deberá resolver si hace lugar a la acusación fiscal, a la solicitud de elevación de la causa a juicio y determinar qué pruebas admitirá para el debate.

De la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, también participó la defensa de Agüero, integrada por Guillermo Sánchez Pagano y Andrés Fernández. “En relación al pedido de pena tuve en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes condenatorios (del imputado) y como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La extensión del daño causado en el grupo familiar dado que hay dos chicos que se quedaron sin madre, y también porque el ataque se produjo estando ellos dentro del domicilio al momento del hecho. Es decir, que hay una exteriorización de la conducta violenta de Agüero, lo que lo hace mucho más peligroso”, explicó a El Diario el fiscal Roche.

“Después debatimos las pruebas. Se hicieron un par de convenciones probatorias con la defensa para no tener que discutir cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la ropa y el cuchillo (arma homicida) que se secuestraron. Ofrecimos unos veinte testigos para el debate oral y la defensa, otros 6, aparte de los secuestros y pruebas informativas para ser exhibidos en el juicio”, detalló el funcionario. Agregó que, al mismo tiempo manifestó su oposición a ciertos testigos ofrecidos por los defensores como amistades del acusado, quienes a consideración del Ministerio Público Fiscal, no tendrían nada que aportar a la causa, es decir, que sus testimonios no serían relevantes, dado que no fueron testigos del hecho.

El hecho

El femicidio que conmovió a Quines ocurrió la mañana del 13 de febrero del año pasado cuando, según las averiguaciones de la Justicia, Agüero y Arce mantuvieron una fuerte discusión en la vivienda de calle Maestro Almeida 483, donde residían junto a su hija de 16 años y su hijo de 13. Los chicos estaban en la casa cuando el hombre asesinó a Arce de una puñalada en el pecho.

Según la investigación, la noche previa al crimen el grupo familiar acudió a la festividad de los carnavales que se celebró en el pueblo, pero por separado: Agüero fue junto a su hija y Arce con su hijo.

Al concluir la celebración, los investigadores entienden que todos regresaron a la vivienda y que Agüero, quien habría bebido alcohol, comenzó un cruce de palabras con la mujer cerca de las 6 de la mañana. Arce cerró la puerta de la habitación con llave y a pesar de que uno de sus hijos, preocupado por el tono de la discusión, intentaba abrir la puerta, Agüero la hirió de una puñalada en el tórax.

Durante la instrucción, los fiscales Esteban Roche y Virginia Palacios comprobaron que aparte de la herida letal, la mujer tenía hematomas en el cuello y en otras partes del cuerpo.

Luego, “en medio de la situación traumática, el hombre comenzó a gritar delante de los chicos que había asesinado a la mujer. Él comenzó a despedirse y se autolesionó con el mismo elemento punzante”, reveló en ese momento una fuente. A su vez, añadió que el acusado se comunicó con su madre, a quien le informó lo sucedido. Ella acudió al hogar y llamó a la ambulancia y a la Policía.

El agresor estuvo internado tres días por las lesiones que se provocó, pero tras su recuperación fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenido.

