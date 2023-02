Los Sauces de Concarán, un club de polo de alto nivel

Concarán, en el noreste de la provincia de San Luis, es la cabecera del Departamento Chacabuco, está a unos 150 kilómetros de la capital sanluiseña y tiene unos 7.500 habitantes. En la pintoresca localidad del Valle del Conlara hay un club de polo: Los Sauces, único en la zona y único en el país en contar con una de las mejores polistas de la Argentina, Milagros Sánchez.

En el campo. Milagros y Ezequiel Sánchez en el campo, a unos 20 kilómetros de Concarán.

La palabra Concarán es una deformación de la voz comechingona Conlara, que habría significado "Valle Hermoso". Es probable que estuviera habitado por originarios comechingones llamados Lasta Caucara o Lasta Concara (pasó de Conlara-Caucara, Concara, Concaran, Concarán).

La historia dice que ubicada a orillas del río Conlara, la localidad se llamó Pueblo de la Cruz. Pero en 1858, en ocasión de una visita oficial del gobernador de San Luis, Justo Daract, en esa oportunidad, Nicasio Chirino y los hermanos Aniceto, Ceferino y Miguel Mora donaron unos terrenos para la fundación del pueblo, al que llamaron Villa Dolores.

Juan Carlos Sánchez. "Nuestra institución nació hace 40 años entre amigos y tiene dos etapas de vida"

La historia del club, en cambio, comenzó a escribirse hace más de cuatro décadas y la iniciaron los hermanos Sánchez, Ricardo y Juan Carlos, más un par de amigos que sin proponérselo, pero con una perseverancia asombrosa, fueron pergeñando una institución que con el tiempo los llevaría a figurar en los primeros planos del polo internacional.

Hoy Juan Carlos Sánchez evoca aquellos años de su juventud: “Nosotros teníamos un pequeño campo en la zona, éramos domadores. Un día se acercó Eduardo 'Lalo' Sánchez, martillero de la feria de Concarán, que nos dijo: ‘Muchachos, en Villa Dolores se está jugando al polo, un deporte muy lindo y atractivo’. Nosotros no teníamos ni idea y siguió: ‘El fin de semana próximo hay un torneo en Malagueño, Córdoba, si ustedes quieren vamos a mirar y si les interesa empezamos’ y así fue", señala.

Orgullosos. Marcela y Juan Carlos Sánchez, en la sala de trofeos del club de polo Los Sauces.

Y agrega memorioso: "Viajamos mi hermano Ricardo, mi primo Carlos, Raúl Sergiani, que le decimos 'El Ojito', y yo. Nos gustó mucho el juego y el entorno. Con ese entusiasmo, propio de novatos, nos fuimos a la capital cordobesa donde cada uno de nosotros compró una montura y tacos”.

“Eso fue hace unos 40 años, yo tenía 19, don Ítalo Sergiani, el intendente del pueblo, nos facilitó un espacio donde está el polideportivo y ahí practicábamos sábado y domingo, tres contra dos (se juega cuatro contra cuatro) porque no había más. Además había que trabajar en la carnicería y en el campo”.

Por tres. Juan Carlos Sánchez y sus hijos Milagros y Ezequiel, en un desfile.

El empresario ganadero cuenta que su madre Rosario Sierra, a quien todos le decían “Chiquita”, y su padre Pedro Moyano apoyaban la iniciativa, pero sin descuidar el campo y la carnicería.

“Mi hermano y yo sabíamos de nuestra responsabilidad, nos gustaba divertirnos, salir y disfrutar la vida, porque de eso se trata, pero nunca descuidamos nuestras obligaciones laborales y familiares. Así estuvimos un par de años, hasta que mi hermano decide casarse y al poco tiempo lo hice yo. Dejamos por diez años el polo, pero con la consigna de volver a un deporte que uno lleva en la sangre, yo siempre digo, el que tiene un caballo y unos tacos y comienza a pegarle a la pelota no lo deja más, se transforma en un vicio”.

Nuestras esposas lo entendieron y así volvimos a jugar al polo oficialmente en 1993. Se sumaron Jorge Preve, Sergio Ramosca, José Sanmartino, Daniel Barzola, mi cuñado, y armamos una cancha al lado del balneario.

Trabajábamos día y noche durante la semana para poder viajar los sábados y domingos a los torneos Vendimia y El Bodeguero en Mendoza, 25 de Mayo en San Juan, Córdoba, Tucumán, Salta y muchos más”.

"Todo lo hicimos con recursos propios, teníamos un camión para llevar los caballos... lo demás lo hace la amistad. Recuerdo que muchas veces mi padre se molestaba porque nos íbamos diciendo que en el campo había mucho que hacer, pero con el tiempo todo fue cambiando. Papá estuvo cuatro meses internado en Mendoza por un problema cardiaco le colocaron tres bypass y con mi hermano nos hicimos cargo del campo”.

La Varzea. Nicolás Sivori, J.C. Sánchez, Agustín Lorea y Carlos Dellarosa.

“En poco tiempo llegamos a tener unas 300 cabezas de ganado, cuando él regreso le dijimos: esto es producto de mucho trabajo, vos que decís que no se pueden hacer las dos cosas. En la vida hay que trabajar, pero hay que disfrutar, salir, viajar y divertirse. Ellos lo entendieron a la perfección, nunca más una mala cara, esa es nuestra política, eso ha hecho que logremos trofeos, torneos, campeonatos, viajes, alegrías y emociones”.

El club se fundó atrás del club BAP (De Buenos Aires al Pacífico) en una propiedad de Ricardo Chediak. Doña "Pira" les permitió hacer la cancha: "Era un guadal, lo champeamos y lo transformamos en una cancha. En verano, entre chukker y chukker, atábamos los caballos y nos tomábamos un fernecito con coca. Todo eso se lo debemos a doña 'Pira', a quien le agradecemos eternamente. Y como había muchos sauces, le pusimos ese nombre y quedó para siempre", recuerdan.

“Con el tiempo nos fuimos a un campo de mi suegro y posteriormente a donde estamos ahora, que era un campo que compró mi padre cerca del cementerio. Son 5 hectáreas, tres son de cancha, el resto la ocupa la casa del petisero, un albergue para 20 equipos, espacio para jaulas, palenques y todo lo necesario para estar cómodos”.

El polista dice que la pasión que siente por el deporte se la transmitió a sus hijos Milagros y Ezequiel, y que Marcela, su señora, aunque no sabe andar a caballo, es el motor de todo. “Ella siempre está a nuestro lado, se encarga de lo que necesitamos y de las filmaciones, recuerdo que un día me caí en el torneo de La Bandera en Rosario y ella al ver la situación trató de auxiliarme y le exclamé: 'Cómo no vas a filmar esa caída... es histórica...”. Ella deja sus cosas para estar a nuestro lado, nos da la fuerza necesaria y el apoyo del primer día hasta hoy”.

“Yo agradezco al polo porque nos ha dado muchas satisfacciones. Por ejemplo, mis hijos Ezequiel y Milagros, quien está pasando por un muy buen momento y ya tiene los pasajes para viajar en los próximos días a Estados Unidos. Eze estuvo jugando tres meses en Irán y ahora se va a Egipto por un mes, además le faltan cinco materias para recibirse de veterinario, algo muy importante para su futuro. Los dos se iniciaron a los seis años en Los Sauces, de niños están pegándole a la pelota, entrenando y jugando, son mi gran orgullo”.

Recuerdo. Juan Carlos Sánchez, Marcela y sus hijos Milagros y Ezequiel.

El primer torneo femenino Abierto de Polo de la República se hizo en Buenos Aires con la participación de los mejores equipos del país. Fue ganado por medio gol por el club de polo Los Sauces. Era un partido de seis chukkers con una definición que quedará para siempre en la historia del polo argentino.

"Las ocho chicas protagonistas de la final, seis argentinas, una inglesa y una alemana, regalaron un partido dinámico, intenso y con gran incertidumbre del resultado hasta los segundos finales del encuentro. Las grandes favoritas, Pilará, con dos jugadoras con 10 de hándicap en su formación, tenían el campeonato asegurado cuando Lía Salvo, la mejor polista argentina en las tres top 3 del mundo, se posicionó para ejecutar un penal a 30 yardas que las consagraría".

"Los Sauces esperaron un milagro, que se cristalizó cuando el bochazo de Lía se abrió hacia la derecha y se perdió sin alterar el marcador, fue 12 y medio a 12 para el conjunto de las camisetas amarillas y verdes. El desenlace final fue todo un milagro, el cuarteto vencedor sustentó su gesta en María de los Milagros Sánchez, la puntana pide pista en la elite del polo femenino", dice la revista Caras de aquel fin de semana.

Milagros Sánchez en esa publicación hace referencia al club que fundaron su padre y un tío hace mas de 40 años en Concarán, destacando su rica trayectoria con solo 20 años de edad y siete goles de hándicap.

Opa! Opa! Milagros Sánchez, llevando a sus caballos a entrenar.

En 2019, fue finalista del Abierto Argentino Femenino habiendo jugado en Tailandia, Estados Unidos e Inglaterra. Además sus colegas elogian y valoran su talento y temperamento.

En mayo de 2022, la polista concaranense fue destacada por el Senado provincial por su trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional.

"Quiero agradecerles a todos por este emotivo reconocimiento, a toda la gente presente y más que nada a mis padres. Sé que sin ellos no podría estar donde estoy ni haber hecho lo que hice", dijo en aquella oportunidad.

El fundador de Los Sauces dice que nadie lo podía creer, nuestras chicas humildemente habían logrado un torneo de primerísimo nivel ante las mejores polistas del mundo. De por vida van a decir que el primer República lo ganó el equipo del Polo Club Los Sauces de Concarán, San Luis.

“Los logros importantes para nosotros son muchos, pero lo más lindo es que a nuestro pueblo se lo reconozca en todo el país por el club de polo Los Sauces. Se nos conoce, se nos respeta y se nos quiere mucho, es una enorme satisfacción".

No solo le ganamos a Lía Salvo, sino a Lía y a Hazel Jackson, a una dupla de 10 goles cada una. ¡No lo podíamos creer!. Juan Carlos Sánchez

"Otro logro muy destacado ocurrió cuando se jugó el Abierto Argentino de Polo Femenino, en esa oportunidad Rodolfo Cambiaso de La Dolfina tenía a una de sus jugadoras embarazada, la norteamericana Nina Clarkin. Convocó a Milagros Sánchez, mi hija, ¿usted se imagina lo que sentí? Milagros, que venía de un humilde club del interior, vistiendo semejante camiseta... fue impagable. Fue mi mayor orgullo”, dice emocionado.

Inflando el pecho el orgulloso padre dice: “Como todo en nuestras vidas ha sido y es sacrificio, trabajo y perseverancia, las cosas se consiguen de esa manera. Acá todos tiramos para el mismo lado, hoy mis hijos están en el campo, juntando la hacienda y curando terneros enfermos".

Retratos. Con ropa de polista y un recuerdo familiar en el living de la casa.

Y agrega: "Se arremangan junto a los peones y son uno más del grupo, es una tarea ardua, pero ellos lo entienden. Está el padre bueno y el buen padre, les transmito lo mucho que aprendí en la calle, se sacrifican como lo hacemos nosotros para tener todo esto y dedicarnos al polo que es nuestra otra pasión”.

Juan Carlos y Marcela recorren uno de los cientos álbumes y recortes periodísticos, ordenados en forma prolija y por año. Son muchos y estaríamos horas mirando cada una de las fotografías y leyendo diarios. Agrega que en sus comienzos un amigo de Buenos Aires que vivía en Concarán les regaló un juego de camisetas verde y blanco, pero que los colores oficiales son verde y amarillo, por nada en particular, y quedó como nuestro emblema”.

Juan Carlos Sánchez dice que en los primeros días de febrero Concarán y el club de polo Los Sauces se visten de gala para recibir el polo del país. "Será un fin de semana a todo polo, vienen los mejores polistas y caballadas de nuestro país, seguramente será una fiesta deportiva inolvidable".

Concarán está situado a 45 kilómetros de Merlo, a 787 kilómetros de Buenos Aires y a 266 kilómetros de Córdoba.