La voz de los que sienten

El aislamiento para Pablo Pérez se prolongó más allá de la pandemia que aconteció en 2020. Pese a diferentes adversidades, pudo seguir con su trabajo como músico y en su estudio de grabación, con artistas seleccionados, compuso y grabó "Un nuevo día", el nuevo disco de Juglar Tour Cronopio, su proyecto personal que se puede escuchar en las plataformas virtuales como en su canal de YouTube.

En un año y medio grabó 36 canciones y seleccionó un puñado para este disco totalmente independiente y autogestionado, que cuenta con una estética propia vinculada con el rock sinfónico.

"Durante toda mi vida me dediqué a realizar música académica y eso me dio la posibilidad de tener una mirada más amplia sobre las composiciones. La orquesta me da una impronta especial que se

desprende del rock convencional", explicó el artista, quien se describe como un compositor que realiza "arte de condensación de estilos" donde aplica diferentes elementos de diversas épocas musicales.

"Tomo elementos de la década de los setenta, en que se puede escuchar en los timbres de los sintetizadores. También de los ochenta, con la forma de cantar. De los noventa, con la sonoridad del bajo y de los 2000, con la calidez de las guitarras", explicó el compositor de 58 años, que vive en la Villa de Merlo, lugar que eligió para rearmar su vida.

Pablo agregó que él no inventa nada nuevo, sino que cuenta desde su perspectiva sonora cómo ve la música, la escucho y la siente: "Uno no puede negar sus influencias y es bueno poder expresarlas".

Doce canciones tiene "Un nuevo día", disco de Juglar Tour Cronopio, el proyecto personal de Pablo Pérez.

Desde el punto de vista de la poesía, Pablo contó que lo bautizaron artísticamente como un juglar porque cuenta las cosas que ve con un tono más poético. Por ejemplo, en la canción "Espejismos virtuales", la primera del nuevo disco, el autor hace referencia a la relación con la virtualidad y cómo los humanos se pierden entre las pantallas. "Soy la voz de los que no tienen voz", agregó el artista nacido en Buenos Aires, pero que vivió también en medio de las sierras cordobesas.

Pérez describe a Juglar... como un proyecto que lo tiene como protagonista, pero en el que invita a sus amigos a participar para que lo acompañen y vibren en la misma sintonía que sus canciones.

"Ellos pueden rotar y tener sus propios proyectos. Es muy difícil en estos momentos llevar adelante un formato en banda por los costos económicos que requieren y lo poco que ganan los músicos actualmente. Las horas de ensayo son muy intensas y sacarlos de sus rutinas es una responsabilidad difícil de costear", agregó el compositor.

El último show en vivo de Juglar... fue en noviembre del año pasado, pero le dejó a Pérez un cansancio que lo limitó a salir nuevamente a tocar en vivo. Espera que para marzo o abril pueda presentar el nuevo trabajo con el cuerpo más descansado y la energía que requiere subirse a un escenario.

"Enero me lo tomé como un mes de vacaciones aunque nunca dejé de componer y tocar en mi estudio porque es algo inevitable. Algunas de las canciones de este disco nunca se tocaron en vivo y me gustaría presentarlas para la gente", concluyó el artista, que espera reeditar 18 discos más de su trabajo como músico académico.