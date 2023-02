Advierten que se podría frenar la producción por falta de insumos

Las industrias emplazadas en la provincia, como en el resto del país, se ven afectadas debido a la falta de insumos por las restricciones a las importaciones. La escasez y demoras se verifican hace alrededor de cuatro meses. El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, ya intercedió ante el Ministerio de Economía de la Nación solicitando celeridad en la resolución de los trámites del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En el sector advierten que estas limitaciones podrían provocar un freno en la producción y reconocieron la importancia de que el primer mandatario puntano se haya puesto al frente de la gestión para solucionar el conflicto.

“Es importante que el Gobernador interceda. La situación se agravó en los últimos días. El pedido es claro, necesitamos los insumos y materias primas para poder trabajar a la máxima capacidad”, manifestó el presidente de la Cámara Industrial de San Luis, Eduardo Mirengo.

Más de sesenta empresas de diferentes rubros y otras que no están asociadas directamente a la cámara son las afectadas por esta situación. No hay medidas de paralización en las fábricas, pero indicaron que en el período de vacaciones se suelen contratar obreros temporales para no disminuir la producción. Sin embargo, aseguran que durante este último período vacacional no se contrataron reemplazos. Mirengo dijo que este es un indicio de una merma en la actividad industrial.

Además, en las plantas optaron por realizar tareas de mantenimiento, lo que también implica detener la producción. “Para no adelantar vacaciones o reducir las horas de trabajo muchas fábricas optaron por realizar tareas de mantenimiento. Se detiene la producción y se realizan distintos trabajos. Pero también faltan insumos y repuestos para hacer el mantenimiento”, detalló Mirengo.

El ministro de Producción de San Luis, Marcelo Amitrano, también lleva adelante gestiones para acelerar los trámites necesarios que permitan habilitar las importaciones. Mirengo mencionó que previo a la reunión de Rodríguez Saá y Amitrano con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, pudo acercar al titular de Producción documentación y escritos en los que se detalla la situación de la industria. “Sabemos que el problema de las importaciones es por la falta de dólares. Necesitamos importar desde China, Brasil, Alemania y países limítrofes para que la producción sea la máxima”, agregó.

La audiencia con Massa

Amitrano destacó la semana pasada que en la audiencia mantenida con Massa y su equipo económico habían obtenido una recepción favorable al pedido puntano. “Nos vamos satisfechos de la reunión debido al compromiso asumido por el ministro Massa de destrabar la situación de San Luis”, dijo.

El objetivo es lograr un panorama de previsibilidad para la industria de San Luis al menos durante seis meses. “Vamos a remitir al Ministerio de Economía la información de aquellos trámites que están pendientes y también la demanda a futuro para lograr una previsión semestral para el sector industrial”, explicó Amitrano.

Amitrano destacó que las restricciones generaron preocupación en el sector productivo y por eso el Gobernador tomó la gestión personalmente y solicitó una reunión con el titular de la cartera económica nacional. Además agradeció la presencia de los industriales puntanos en el encuentro.

Mirengo destacó la reunión como una muestra de que se están llevando adelante los esfuerzos para normalizar la situación. “Quedaron en resolver los SIRA con mayor celeridad. En Economía adelantaron que en dos o tres semanas se resolvería. Esperamos que eso ocurra y que la situación no empeore”, indicó.

El referente industrial destacó que no hay especulación en el sector y que incluso han optado por sustituir algunas importaciones. “Sabemos que es una cuestión que se vive en todos los rubros. San Luis tiene algo muy favorable en esta problemática y es que la provincia es superavitaria en el comercio exterior, es decir, que exporta más de lo que importa, por lo tanto produce dólares”.

