"Hacer un gol en Primera fue un sueño cumplido para mí"

El recorrido de Santiago Solari tuvo el lunes el momento más importante de su carrera, aunque para nada será el último. El delantero de Arizona marcó su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino en la victoria 2 a 0 de su equipo Defensa y Justicia sobre Gimnasia de La Plata, por la segunda fecha de la Liga Profesional, y de alguna manera cerró un círculo de lucha detrás de aquel tanto.

"Marcar mi primer gol en Primera fue verdaderamente un sueño. Estoy muy feliz. Después de tanta lucha, de tanto esfuerzo, haberlo podido conseguir es algo hermoso. Sentí un agradecimiento a todas las personas y a los clubes que pasaron por mi corta carrera y que de alguna manera influyeron para que yo hoy viva este presente y cumpla esta meta. Ahora solo pienso seguir trabajando duro, porque quiero ir por mucho más".

Es que Santiago había hecho inferiores en Vélez Sarsfield, allí no se le dio llegar a Primera, regresó a San Luis, se probó en Estudiantes para el Federal A, pero no logró convencer y quedó libre. Eso tampoco lo desanimó y decidió bajar más profundo, hasta la liga local, para que el impulso sea más fuerte e imparable.

Brilló en el Sporting Club Victoria, primero en la local, luego en el Regional Federal Amateur bajo las órdenes de Claudio González. Llamó la atención de dirigentes de Juventud y lo sumaron para jugar en el Federal A. Fue potrero, desparpajo y velocidad en aquel equipo de Marcelo Fuentes y muy rápido escaló a la Primera Nacional a un equipo histórico como Atlanta, y allí también fue importante.

Cinco años atrás. El reinicio en Victoria. Foto: Archivo El Diario.

El camino lo trajo otra vez a Cuyo, esta vez para jugar en un grande como Gimnasia de Mendoza en la temporada pasada, y estuvo cerca de ascender a Primera, pero se quedó en semifinales del reducido.

Todo aquello le permitió estar hoy en el "Halcón" de Varela, donde empieza a mostrar su valía: "Llegué a un club espectacular que le brinda al jugador todas las comodidades que un profesional necesita. La verdad que me siento muy cómodo, fue un salto de calidad muy importante para mi carrera. En lo humano me hicieron sentir muy bien desde el inicio. El plantel es un 10 y además hay mucha gente alrededor que se preocupa para que no nos falte nada, para saber cómo nos estamos sintiendo, que es algo muy importante porque te hace sentir cuidado", dijo Santiago, y agregó: "Estoy más que conforme con los minutos que estoy jugando. Hace apenas dos semanas y media que llegué y ya pude jugar bastante. Lo habíamos hablado con el DT y coincidimos en ir de a poco, de hecho no me esperaba jugar el primer partido y me tocó entrar un rato y me sentí muy bien, siento que me estoy adaptando al grupo de la mejor manera".

Tanto Santiago como su hermano Pablo, quien hoy brilla en River Plate, tienen en sus costados y en su corazón a una familia apasionada por el fútbol que vive también como un sueño propio esto de tener dos hijos en el fútbol grande: "Siempre recibo mensajes de apoyo de gente que está pendiente de mi carrera y los leo con mucho cariño, no solo ayer después del gol. Por supuesto que mi familia fue la primera en comunicarse. Eso me llena de alegría y me da energías para seguir. Tenerlos paso a paso en mi carrera es algo hermoso".

Vendrán más momentos importantes en la vida de Santiago. Defensa tiene por delante la participación en Copa Sudamericana 2023, por poner un ejemplo, y el puntano va a pelear para seguir persiguiendo esos sueños, con la fe que se tuvo siempre y con las ganas que le puso a aquel primer día en Victoria, donde reinició su carrera.

Paso veloz. En Juventud fue determinante y una de las armas ofensivas del equipo.