Las cuotas de planes de ahorro de autos llegan hasta los 80 mil pesos

Los planes de ahorro siguen aumentando las cuotas de los vehículos de manera exponencial. Según la abogada Victoria Villegas, que representa a cerca de veinte damnificados de forma particular en la provincia, hay cuotas de vehículos que rondan entre los 60 mil y los 80 mil pesos. Esto ha provocado el inicio de múltiples ejecuciones prendarias, trámite por el cual las empresas secuestran los vehículos como forma de pago de la deuda que acumulan los autoahorristas.

“El inicio del trámite de las ejecuciones prendarias implica el secuestro del vehículo y concluye con el remate de este para pagar la deuda, pero el problema es que muchas veces el valor del auto rematado no alcanza para cubrir la deuda. Te quedás sin auto y con el pasivo”, apuntó la abogada, que forma parte de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Las cuotas aumentan su valor, ya que las empresas establecen en sus contratos que lo harán de acuerdo al valor móvil del vehículo.

Ante las ejecuciones prendarias, Villegas apuntó que sus defendidos se valen de medidas cautelares, para readecuar el monto de las cuotas y frenar el secuestro del vehículo. “Las cuotas siguen aumentando. Lamentablemente no hay un freno que sea de manera voluntaria por parte de las empresas, y el único freno que logramos nosotros es a través de la Justicia con medidas cautelares”, describió.

En uno de los últimos casos por el que Villegas está litigando, un docente contaba con un sueldo de 90 mil pesos y la cuota había llegado a 67 mil pesos, por un Volkswagen Gol, un vehículo pequeño.

Hay un antecedente judicial favorable en San Luis, por el que se falló en contra de un plan de ahorro por realizar una ejecución prendaria en primera instancia, cuando en realidad esto solo lo pueden hacer entidades bancarias y no planes de ahorro. “La ley no autoriza a que el secuestro sea la primera medida dispuesta. Antes tienen que intimar el pago y después, si se dan ciertas condiciones, como último recurso, ya recién es el secuestro”, recordó.

“Muchas veces las empresas te piden tu recibo de sueldo, ellos conocen cuál es tu nivel económico a la hora de hacer el contrato. Ahí es donde no les informan claramente la posibilidad de desfasaje económico o cuál sería la forma de salir de esta situación, cuando se torna excesivamente oneroso”, apuntó. Este año iniciarán las etapas de prueba en juicios de varios representados de Villegas.

Hubo un fallo en septiembre del año pasado en Mendoza, que para Villegas sería fundamental para solucionar el conflicto. Allí, Fiat Plan fue multada por un millón de pesos y se ordenó la restitución de todo lo pagado en exceso por parte a un ahorrista. “Se hizo mucho hincapié en que las administradoras de los planes de ahorro son según el mismo contrato, mandatarias. El mandato es un contrato donde vos le das la autorización a alguien para que administre tu patrimonio”, describió.

“En este tipo de contrato y situación es la empresa la que debería administrar tus bienes y avisarte cuando hay un desfasaje económico, que no lo vas a poder pagar por el aumento del valor del vehículo. Y tratar de ofrecerte o de proponerte una situación para tratar de salir y que no sea bancarrota para ninguna de las partes”, agregó.

“Esa falta de información que la empresa brinda ante la situación económica es un incumplimiento contractual, por lo tanto, corresponde sancionarla y revisar el contrato nuevamente para que esté equilibrado, que no sea en favor de una de las partes, sino que tenga, haya una especie de esfuerzo compartido”, dijo por último sobre el antecedente favorable a nivel nacional.

Libertad de elegir el seguro

Uno de los beneficios recientes que obtuvieron los autoahorristas es la posibilidad de elegir el seguro para su automóvil. A partir de una resolución de la Superintendencia que los rige, publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de enero, se reglamentó la operatoria que tienen los seguros.

Ahora la persona podrá elegir libremente su aseguradora a la hora de adquirir un vehículo por un plan y salirse del que establecía obligatoriamente la empresa.

“En teoría te daban la posibilidad de elegir al menos entre 5 aseguradoras, pero muchas en el momento no lo informan claramente, entonces impulsan a que elijas una. Después, por una cuestión de precios, se torna muy oneroso y el plan generaba muchos problemas a la hora de querer cambiarse de empresa, no facilitaban el trámite o no daban la información correcta”, apuntó Villegas.

“Si una persona a raíz de esta resolución quiere ejercer la opción y la empresa no se lo permite o le pone trabas, se debería enviar una carta documento intimando a que cumplan la normativa”, agregó.