Calor extremo: en Navia la temperatura trepó a 39,3 °C

Luego de transitar una semana de alerta amarilla por el calor, este jueves la situación no varió demasiado, ya que las temperaturas máximas en la provincia rozaron los 40 grados centígrados (°C), como fue el caso de Navia, que encabezó el ranking con 39,3° C.

Además, fueron quince las localidades donde el sol calentó por encima de los 35° C. Después de Navia, Beazley fue otra que batió el récord de la jornada con 39,1° C; seguida de Zanjitas (38,2° C); Desaguadero (37,5° C) y La Angelina (37,2° C).

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el calor extremo seguirá al menos hasta el domingo, para cuando están previstas máximas promedio de 31° C y vientos del sector sureste con ráfagas fuertes.

Además, para el viernes se esperan mínimas de 19° C y máximas de 36° C, mientras que el sábado habría un descenso a 34° C.

REM/ALG