Creció la demanda de seguros contra granizo

Luego del feroz temporal que vivió la ciudad el 26 de enero, uno de los rubros que más consultas recibió fue el de las compañías prestadoras de seguros. Y una de las más frecuentes fue para incorporar una cobertura que incluya la protección contra granizo. Además, la cantidad de documentación que recibieron de clientes que buscaban arreglar sus vehículos y casas dañadas adquirió proporciones históricas.

Mónica Lucero es una productora y asesora que trabaja con importantes firmas en Villa Mercedes. "Yo en una compañía tuve veintiocho siniestros y en la otra treinta y cinco. Todos vinieron y se les ha tomado la destrucción de las distintas partes de los vehículos, como parabrisas, lunetas, vidrios laterales, cerraduras y las chapas que quedaron realmente muy dañadas", mencionó. Y agregó que los espejos retrovisores, incluso las ópticas y los faros, sufrieron roturas de consideración en varios casos.

La productora dijo que la cantidad de mensajes con fotos adjuntas que empezó a recibir en su celular tras el temporal fue impresionante. Además de demostrar los daños del auto, los propietarios debieron presentar su tarjeta verde, el carnet de conducir, hacer una exposición ante la Policía y en la mayoría de los casos acercar un presupuesto.

“Es entendible por la situación, pero lamentablemente cuando sucede algo así la gente no tiene paciencia y quiere que todo sea 'para ya'. Esto lleva un proceso, es común que tengamos que escanear todo, subirlo a la web, entre otras cosas, y lleva su tiempo”, explicó Lucero.

Normalmente las indemnizaciones suelen tardar como mucho un mes, pero el colapso de casos provocó que los plazos se extendieran un poco más. “Yo no tengo recuerdo de algo así, esto que pasó nos desbordó a los productores. Hay que tener en cuenta que muchos también sufrimos daños en nuestras viviendas y nos afectó también”, agregó.

Otro de los consultados fue Fabián Pacheco, representante de una reconocida firma del centro de la ciudad, quien dijo que también se incrementó mucho el interés por asegurar las viviendas o ampliar coberturas contra granizo. “En este caso, antes de la tormenta, la mayoría lo averiguaba o lo hacía por robo. Los clientes que contaban con los seguros más básicos de autos están averiguando o cambiando a los planes que contemplan posibles daños como los que dejó el temporal, y que tienen un valor mayor”, indicó.

Pacheco expresó que tuvieron entre ciento veinte y ciento cincuenta vehículos afectados por la piedra, y unas cien casas aproximadamente. "En las viviendas los daños fueron tremendos, las indemnizaciones alcanzaron hasta cuatro millones de pesos en algunos casos. Todo depende de lo que tenga contratado la persona", contó.

El productor Darío Escudero afirmó que la compañía necesitó tercerizar la revisión a unos siete u ocho estudios de peritos que vinieron a la ciudad a corroborar los daños de las propiedades, porque no daban abasto. "Comúnmente se resuelve en unos treinta días, ahora se extendió un poco más. Algo a tener en cuenta es que hay repuestos que no se están consiguiendo o quienes reparan vidrios, por ejemplo, no tienen turnos. Ahora se está normalizando", añadió.

Redacción/MGE