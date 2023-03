En lo que va del año, el precio del pescado subió un 25 por ciento

En lo que va de 2023 el precio del pescado ya registra una suba de 25 por ciento. En la última semana el kilo de merluza pasó de $1.600 a $1.800, y verificó así un incremento del 12,5 por ciento. “La verdad es que todo aumenta todas las semanas. Cada vez que llega mercadería el dueño nos avisa qué hay que subir y cuánto”, mencionó María, cajera de una pescadería de la avenida España.

El precio de la merluza oscila, en distintas pescaderías y supermercados de la capital, entre $1.550 y $1.800 por kilo. En algunos locales se consiguen medallones de merluza (procesados y congelados) por $1.300. Esperan que en las próximas dos semanas haya nuevos aumentos.

“En lo que va del año los pescados en general, sobre todo lo que más se vende como es la merluza, han aumentado entre un 20 y un 30 por ciento. Además, como es usual, antes de Semana Santa se espera que aumente un poco más”, mencionó Fabio Pérez, dueño de una pescadería ubicada en calle Maipú.

Aquellos que acostumbran a consumir bacalao, una tradición gastronómica de la Semana Santa, deberán pensar en una erogación mayor si es que lo consiguen, ya que no todas las pescaderías de la ciudad lo tienen disponible. El kilo ronda los $8.000. “Hace un par de años ya decidimos no traer bacalao. Es muy caro y no tiene mucha salida. Traemos solo por pedido”, detalló Pérez.

El salmón, otro de los pescados más caros que se comercializan en este rubro, ronda los $10 mil por kilo en las pescaderías de la ciudad de San Luis. En algunos locales el precio es de $9 mil y en otros supera los $10.500. “Salmón tratamos de traer siempre. Antes era mayor el volumen de venta. Ahora ha disminuido, pero tenemos clientes que llevan”, señaló María.

Una de las opciones que los consumidores manejan para ahorrar es aprovechar las ofertas que dispone el Mercado Municipal con su móvil itinerante de venta de pescado. Allí, actualmente el kilo de filet de merluza se consigue a $1.750, al igual que el de pollo de mar.

“Hoy (por ayer) recibimos mercadería. Queremos establecer estos precios y no tocarlos hasta después de Semana Santa”, señaló el gerente del Mercado Municipal, Roberto Martínez.

Aquellos interesados en aprovechar las ofertas del móvil podrán acercarse hoy a la plaza Pringles, en donde el camión permanecerá de 9:30 a 14, mientras que la semana del 27 al 31 se agregará el horario de 16 a 19. “La idea es tener una presencia fuerte todos estos días antes de Semana Santa, que es cuando la gente consume más pescado”, aseguró Martínez.

En el mismo camión también se pueden conseguir ofertas de tubos de calamar ($2.699, medallones de merluza ($1.350) y otros productos de mar.

Si bien en las pescaderías pueden encontrarse productos a precios similares a los del Mercado Municipal, advierten que los valores en los comercios privados tendrán correcciones en los próximos días, a diferencia de los que ofrece el móvil. “Buscamos que los precios se mantengan. El fin del Mercado Municipal es que la mayor cantidad de gente tenga acceso, sobre todo en una fecha tradicional como Semana Santa”, dijo Martinez.

