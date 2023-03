Esta semana el precio del pollo aumentó hasta un 35%

El pollo es un alimento muy solicitado en la mesa de los consumidores locales en los últimos años, pero hay malas noticias. Señalan que su valor aumentó entre un 25% y un 35%. En los comercios de la ciudad de San Luis advierten incluso que hubo dos incrementos en solo una semana, lo que llevó a que las personas fraccionan cada vez más la cantidad que adquieren.

“La gente lleva menos pollo y sus artículos derivados porque realmente se nota que está caro. Esta última actualización deja a los consumidores lejos de adquirir este tipo de carne”, expresó Ricardo Varga, comerciante que tiene su local en la esquina del Corredor Vial Eva Perón y Aristóbulo del Valle.

“Esta inflación no tiene techo, pero el consumo se va a mantener. Eso no quiere decir que la situación no sea difícil, porque la población se tiene que acostumbrar a lo que cuesta este alimento en este momento”, dijo Nelson Torres, dueño de una carnicería ubicada en Falucho entre Corredor Vial Eva Perón y Aristóbulo del Valle.

Los comerciantes están a la espera de futuros aumentos y aseguraron que subió entre $1.300 y $1.500 el cajón de pollo solo esta semana. En la actualidad, ronda los $9.000 y afirman que va a llegar en cualquier momento a los $10 mil.

Los valores actuales son: el kilo de pollo está entre $600 y $800; pata muslo ronda los $700; las milanesas, entre $950 y $1.200; las alitas, cerca de los $600, y los menudos, $220.

Otros derivados avícolas que se vieron afectados con los últimos incrementos fueron las patitas rebozadas, milanesas rellenas, hamburguesas y albóndigas, que en la actualidad tienen un costo que arranca en los $1.000 en adelante por kilo.

“Tratamos de mantener los precios como podemos para que las personas puedan llevar el producto, pero a veces no lo pueden pagar. El tema de la gripe aviar va a disparar el valor porque no va a estar disponible la cantidad de pollo suficiente para cubrir la demanda”, manifestó Marcela Estella, propietaria de una pollería ubicada en España entre Mitre y Caseros.

En los locales remarcaron que las subas se venían registrando desde hace unos quince días, pero que hasta el momento habían sido de un porcentaje menor. Señalaron que en total el precio de este producto había llegado a acumular un ajuste del 15 por ciento desde que empezó el año.

Los comerciantes de la ciudad de San Luis mencionaron que se hace difícil mantener los locales porque la demanda es baja. Este factor, que antes podía explicarse por variaciones en las preferencias alimenticias, en este caso encuentra su respuesta en que sencillamente el presupuesto del consumidor no da abasto.

La gripe aviar impacta en los valores de la carne avícola

La gripe aviar, una patología provocada por un virus que afecta a estos animales, registra manifestaciones en los últimos días en la Argentina, lo que lleva a condicionar el mercado interno del país. Los especialistas afirman que hay bastante incertidumbre entre los productores y proyectan distintos escenarios.

La enfermedad afecta tanto a las aves de corral (pollos, pavos y gansos) como así también a las aves silvestres y domésticas. Es letal para los animales afectados y por ahora no tiene cura. En el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la probabilidad de transmisión a los humanos es baja.

El gobierno central ya anunció el cierre de las exportaciones. Los observadores indican que esto podría llegar a generar una pérdida económica importante para el país, ya que el año pasado el sector generó más de 400 millones de dólares. Hay que destacar que Argentina tiene un mercado exportador muy importante a nivel mundial, siendo China el comprador directo de los productos nacionales.

Aseguran que la coyuntura propiciada por la aparición de la gripe aviar afecta de manera directa a la producción, los niveles de consumo y el precio del pollo y los huevos. Los expertos advierten que el sector industrial dedicado a la faena de aves para consumo ya se encontraba en un contexto económico a la baja.

Señalan que la situación actual es bastante complicada para los empresarios del rubro y los economistas que se dedican a analizar este fenómeno mencionaron los distintos escenarios que se pueden llegar a manifestar.

El primero es que la gripe aviar pueda controlarse y en unos meses todo se normalice. El segundo es que la propagación del virus siga y en el país se tengan que volcar al mercado interno los productos que se exportaban. El tercer escenario implica intentar controlar un panorama similar al actual. Otra proyección es que por miedo a la enfermedad termine por registrarse una caída en el consumo y la producción.

