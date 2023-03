Los Lucero: una reunión para seguir tan unidos como siempre

El ideólogo de todo fue mi primo Hugo", dice orgulloso Alfredo Santiago "Fredy" Lucero. "De él nació la intención de hacer lo que hoy se denomina una juntada de la familia Lucero, que en San Luis somos mayoría", agrega. Y el resto de los Lucero rompe con un gigantesco aplauso agradeciendo el momento de estar juntos al escuchar la frase del primo "Fredy".

"Costó organizarlo, muchos viven en otras ciudades o en otras provincias, algunos estaban de vacaciones o no podían por razones laborales, a otros los frenó la distancia. La intención estaba, había que ponerle fecha así coincidíamos la mayoría de los Lucero", relata.

"De a poco y con mucha paciencia, llegamos a esta fecha tan significativa para la familia. Somos más de 50 los que hoy estamos reunidos. Muchos de nosotros ni nos conocemos, otros hacía más de 20 años que no nos veíamos. Esto sirvió para unir los lazos familiares y en otros casos, reafirmar nuestra filiación".

94 años. Antonio "Tuco" Lucero es el tío de todos los Lucero presentes.

Hugo Lucero acota que lo más difícil fue fijar la fecha: la voluntad de los primos y tíos estaba latente, pero por diversas razones se fue postergando. Incluso prepararon un álbum denominado "del recuerdo", para que cada uno deje su impronta y su teléfono, así mantienen un contacto más directo y fehaciente.

Selva Gómez Lucero y Javier Rosales llegaron desde Santa Rosa de Lima y no paran de saludar y abrazarse con familiares. "Estamos maravillados por la convocatoria, nunca imaginé que fuéramos tantos los Lucero, ojalá que esto no culmine acá y se siga haciendo siempre; es una manera de estar unidos", dijo Marta Costa; ella y su hermano Rubén son descendientes del matrimonio Lucero-Fernández de San Luis y vinieron de Mendoza. "No podíamos creer que nos invitaran a esta hermosa reunión familiar. Acá hay primos con quienes no nos conocemos; es muy lindo saber que somos muchos", señaló muy emocionada.

Antonio "Tuco" Lucero, con 94 años sobre sus espaldas, folclorista, músico y a veces escritor, agregó: "Soy el de más edad en este grupo. Todos ellos —y señala a su familia— son mis sobrinos, unos más cercanos que otros, pero sobrinos al fin. Esta rama de los Lucero nace por la zona oeste del Departamento Belgrano y muy cerca del límite con la provincia de La Rioja, y en realidad nosotros somos una gran familia sanluiseña. Tenemos un apellido ilustre en la historia de la provincia y estamos orgullosos de eso".

Omar Lucero. "El chapista cantor" le puso música y humor a la tarde.

Tío "Tuco", como le dicen habitualmente, tiene varios hijos: Elvira, Graciela, Gladys, Miriam, Mirtha, Hugo, Martha y Dora. "Pese a tener tantos hijos, con mi señora siempre decimos que la casa nos ha quedado grande, pero es la realidad y la vida. Nuestros hijos buscaron su propio camino y están en todo su derecho", admite.

"La infancia en el campo no es como en la ciudad, allá tenemos que hacer de todo a temprana edad; tal vez eso nos forjó como personas. Los Lucero somos muy unidos, solidarios y generosos. Es una gran familia, por eso precisamente al ser muchos es imposible que nos juntemos todos".

A medida que transcurre la mañana, fueron llegando los Lucero. En la ciudad esperaban los sanluiseños a quienes arribaban de Mendoza, Villa Mercedes, San Juan, Buenos Aires y Santa Rosa del Conlara. Todos se fundieron en interminables abrazos y preguntas: el mate, ¿con yuyo o sin yuyo? ¿Con azúcar o con edulcorante? Son cientos de manos que se cruzan llevando un mate con una rodaja de pan casero, bizcochuelo o medialunas. Más allá, las parrillas comienzan a tomar el color de las llamas a la espera de las tiras de asado y parrillada, al tiempo que los acordes de una guitarra van pidiendo permiso.

Emoción. "Fredy" Lucero y su hija Roxana, agradeciendo estar en San Luis.

Todos esperan la llegada de Dalinda Lucero de Lucero, la mamá de Marta, Ana Patricia, Ramón, "Fredy", Carlos, Marcelo y Aldo. Tiene 97 años y no quería perderse la fiesta. Con mucha entereza saluda a todos y les pregunta algo en voz baja. "Mi vieja es un orgullo nacional", dicen sus hijos. Aníbal "Súper" Lucero muestra sus cualidades de relacionista y por arte de magia aparece un álbum lleno de fotografías familiares que comienzan a pasarse una a una, hasta que se reconocen en el papel. Lo mismo ocurre con los primos de afuera, quienes en gran medida han invadido el camping 1° de Agosto, que UTA tiene sobre la ruta 146, rumbo a Villa de la Quebrada.

"Fredy" Lucero reconoce que su primo Hugo fue quien ideó la juntada y que les costó mucho la organización, debido a los múltiples problemas que surgen por distintos motivos: "No por falta de ganas de vernos, pero el trabajo fue el principal motivo por lo que se fue posponiendo. Felizmente lo logramos y hoy estamos casi todos juntos".

Barrio Las Latas. Elvira Lucero, su hija Graciela y sus hermanos vivieron ahí.

"Estamos felices porque la convocatoria resultó muy positiva. Estamos los que pudimos venir, todos fueron invitados y de todos tenemos solo palabras de aliento y felicidad; esperemos que podamos seguir haciendo estas juntadas familiares para que se vea que los Lucero somos muchos", dice Hugo Lucero.

Graciela Bergondo, hija de Elvira Lucero, aporta una vieja fotografía donde se ven adultos y un grupo de niños en una precaria vivienda. "Nosotros vivíamos en el barrio Las Latas en el Rawson Viejo. Nuestra infancia fue muy dura, pero con el empuje pudimos salir adelante. Estoy orgullosa de estar acá y de llevar el apellido Lucero", explicó.

1955. Celia Lucero y sus hijos Argentina y Daniel, y amigas, cuando arribó uno de los primeros vuelos de la década.

El apellido tiene su propia historia y llega de cuando se fundó la ciudad de San Luis. A mediados del siglo XVIII, en Renca habitaba la familia del agricultor Francisco Lucero y de la tejedora Manuela Franco. El matrimonio tuvo seis hijos: Victoriano, Escolástico, Santos, Susano, Aniceta y Pablo, que nació en El Morro el 12 de septiembre de 1856. Pablo Lucero fue militar y el 26 de diciembre de 1833 fue elegido gobernador de San Luis. En su gestión se sancionó la ley que estableció el Escudo de la Provincia a iniciativa del general José Ruiz Huidobro. Pablo Lucero se casó con Dominga Pérez de San Luis y no tuvieron hijos, pero reconoció a un hijo natural, Juan Elías Lucero.

Los testimonios se van repitiendo, todos son Lucero o De Lucero, se intercambian amarillentas fotografías, se sacan selfies, cruzan números telefónicos con la firme promesa de llamarse o volver a encontrarse. El asado está a punto, el llamado del cocinero no se hace esperar. Entre brindis y brindis, algunos hicieron un parate para seguir escuchando a don Antonio "Tuco" Lucero para conocer el árbol genealógico. Otros afinan guitarras y preparan voces para seguir de festejo. El objetivo estaba cumplido.

"Súper". La boda de Aníbal Lucero y Marta Rodríguez fue en febrero del 75.