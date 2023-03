Mazzina: "Hay que poner en el centro de la escena la violencia política y digital"

“Tenemos que poner en el centro de la escena el tema de la violencia política, la violencia digital y el tema de los cuidados. A la vez, tenemos que empezar a cambiar nuestra narrativa y darnos cuenta de que este esfuerzo que hacemos por empatizar, no está llegando”, sostuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, en una entrevista brindada al medio digital Letra P, en la víspera de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

La puntana integrante del Gabinete nacional dijo que este año enfocarán todos los esfuerzos a construir redes para hacer frente a la violencia política, para evitar que se ponga “en tela de juicio la existencia del Ministerio de Mujeres” y afirmó que el movimiento feminista no solo está en el espacio público con las manifestaciones, sino “en todos lados”.

“Cuando llegué al Ministerio pensé que iba a poder replicar ciertas herramientas o políticas del modelo San Luis que funcionaron muy bien, pero entendí que aquí la demanda es más compleja, porque el universo es mucho más grande y porque además es necesario reforzar las políticas públicas que este ministerio viene llevando adelante hace tres años. Lo que falta es más acompañamiento, que lo estamos haciendo ahora, y mucho más trabajo federal. A eso me estoy dedicando, ya he estado por muchísimas provincias, escuchando las demandas y las políticas públicas que funcionan bien para dar vuelta la ecuación: en lugar de pensar una política pública desde la Nación, creyendo que le sirve a la provincia, pensar al revés: ver qué funciona y pensar que esa puede ser una política pública importante para el gobierno nacional. De allí, por ejemplo, nace el programa Constructoras”, indicó Mazzina, quien además sostuvo que hay que tender más puentes con las provincias y revisar el proyecto de ley sobre cuidados que aún no fue tratado en el Congreso.

“Es un proyecto interesante, pero hay que abrirlo a la discusión. Se van a iniciar foros para conversarlo y también hay un compromiso del Poder Legislativo de revisarlo, de reverlo. Queremos revisar qué existe en relación con el tema cuidados en todos los ministerios y poder pensar, mientras no sale la ley, cómo garantizamos que el cuidado sea realmente un derecho a través de programas, decretos o resoluciones: cómo dejamos algo instalado”, afirmó.

Letra P/ALG