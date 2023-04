Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente

Fabián Doman anunció su renuncia como presidente de Independiente esta tarde a través de un comunicado en el cual manifestó que no encontró las herramientas para ayudar al club, por lo tanto Néstor Grindetti asumiría el cargo, debido a que es el vicepresidente primero.

"Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club. Al hincha que va a la cancha, que se asoció, el que se abonó y el que no pertenece a ningún espacio político. A ese hincha le pido disculpas porque sé que creyeron en mí. Y muchos lo siguen haciendo", explicó Doman.

"La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán", continuó el ahora ex presidente de la entidad de Avellaneda.

Además, realizó un balance de su corto mandato en Independiente: "En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo".

"En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos. Sería muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy hacer", remarcó Doman que sumó: "Entiendo que la crisis económica, es mucha más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas".

NA/ALG