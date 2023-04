Carina Ledesma: "No estoy de acuerdo con las penas pedidas, son igual de culpables"

Mientras se desarrollaba la segunda audiencia de control de acusación, el paso previo al juicio oral, en el que el Ministerio Público Fiscal acusa a Lautaro Cruz, Maycol Bustos, Alexis Cuello Morán, Enzo y Esteban Colombo y Omar Ortiz por la participación en el homicidio del oficial ayudante Diego Gatica, Carina Ledesma, la madre de la víctima, realizó su descargo y se mostró en total desacuerdo tras las penas solicitadas por la fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán. Por su parte, las defensas de los acusados realizaron pedidos de sobreseimientos, requerimientos para que se aplique la suspensión del juicio a prueba y oposiciones.

Con dolor en su mirada y su voz, la mujer recordó a Diego con mucha angustia al cumplirse 7 meses de su muerte y aseguró: "Hoy tengo que escaparme de la realidad", respecto al duro momento que atraviesa. "Si bien mi abogado está conforme con lo que ha pedido la fiscalía, yo no. Mataron a una persona y no las están haciendo entender", expresó. El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre, a la altura del puente del barrio Tibiletti de la capital.

Ledesma manifestó que la variación en los pedidos de las penas, que van desde los 25 años a 10 meses, "son totalmente injustas. Todos mataron. Necesito que todos cumplan la misma cantidad de años, son todos culpables por igual".

Al borde de las lágrimas, les pidió a los funcionarios judiciales que tengan empatía a la hora de llevar adelante los distintos procesos legales. “Ya no sé cómo decirles que apunten con todas las leyes que tengan, que apunten al máximo de pena: eso es justicia. Está bien que ese es su trabajo, pero también deben tener hijos, sobrinos, y les puedo asegurar que no es lo que desearían para ellos, lo que nosotros transitamos es un dolor muy grande”.

Asimismo, reconoció que en ningún momento recibió ningún contacto de los familiares de los acusados, ni mucho menos de ellos. “Esta gente no tiene educación ni cargo de conciencia. Yo me los encuentro en la calle, andan como si no le debieran nada a nadie”, refirió, ya que gran parte de ellos afronta el período probatorio en libertad.

Finalmente, pidió el acompañamiento de la sociedad y adelantó que “vamos a organizar una nueva marcha. La Justicia debe escuchar al pueblo y el pueblo tiene que acompañar a las víctimas".

Debido a que el lunes la contienda había ingresado en un cuarto intermedio y cinco de los seis defensores no habían podido realizar su descargo, ayer la audiencia se reanudó en la sala de oralidad del Poder Judicial capitalino y el primero en exponer su defensa fue Marcos Juárez, quien representa a Maycol Bustos (17).

El letrado mostró su total oposición a las presentaciones de la fiscal Durán y afirmó que "no existe el grado de probabilidad que exige esta instancia respecto de mi defendido. Bustos no tuvo participación en el hecho investigado, basta con chequear los teléfonos, los mensajes, los dichos de las pruebas”.

Sin negar que Bustos estaba en el lugar del hecho, aclaró que "su presencia era meramente circunstancial. Estamos hablando de un delito sumamente grave y la situación de él es totalmente distinta al resto de los consortes de causa”.

Para la fiscalía, el joven de 17 años fue partícipe secundario del homicidio bajo la ocasión de robo y anteayer Durán solicitó 5 años de prisión para él.

"No es clara la participación que tuvo"

Héctor Zavala Agüero, defensa de Alexis Cuello Morán (17), alegó que “no hay nada que pruebe que su defendido ayudó" a cometer el homicidio, luego de que la fiscal lo acusó de partícipe secundario, delito por el que pidió que sea condenado a 8 años.

“Él estaba ese día en el playón de estacionamiento de Chango Más, pero luego se retiró a su domicilio y allí se enteró de lo que había pasado. No hay nada que pruebe que ayudó. Pero si lo hubiera hecho, se tiene que decir en qué”, alegó el letrado.

“La fiscalía no ha presentado las pruebas pertinentes"

Alfredo García Garro, abogado de Esteban Colombo, en su turno pidió el sobreseimiento e hizo una solicitud de juicio a prueba y un ofrecimiento de un resarcimiento económico. A su vez, pidió un plazo de 48 horas para acreditar el lugar donde llevar adelante las tareas comunitarias, como así también fijar el dinero a resarcir.

Por él, Durán pidió 10 meses de cárcel porque huyó cuando la Policía llegó a su casa a realizar un allanamiento debido que su hermano estaba sindicado en la compra de la bicicleta que le robaron a Gatica.

"No hubo especificidad en modo y lugar"

Nadia Agundez es defensora oficial y representa a Enzo Colombo, quien habría adquirido la bici de la víctima. La abogada aseguró que “no puede acreditarse que supiera qué tipo de delito se había perpetrado para tal agravante", sobre la acusación de "encubrimiento agravado".

Solicitó la suspensión del juicio a prueba e informó que, de hacer lugar a su planteo, las tareas comunitarias las realizará en un merendero ubicado en el barrio Virgen de Luján.

El defensor oficial Carlos Salazar acompaña a Omar Ortiz, quien está acusado de tomar la bicicleta que habían dejado escondida presuntamente Morán y otros dos menores en la iglesia del barrio Tibiletti.

Salazar solicitó el sobreseimiento y la suspensión de juicio a prueba de él. “Ortiz tenía 17 años cuando ocurrió este hecho. Nuestro ofrecimiento es que realice tareas comunitarias en el Comedor Estrellitas de Belén y un resarcimiento económico de 6 mil pesos a pagar en tres cuotas de 2 mil pesos”.

La audiencia se retomará el jueves a pedido de la fiscal Durán, ya que solicitó un cuarto intermedio para responder a los seis planteos.