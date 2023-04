"Gato" Fernández dijo que rebajará los impuestos un 30%

El candidato a gobernador por el lema Unión por San Luis, Jorge “Gato” Fernández, dio a conocer las principales propuestas que llevará adelante en caso de ser electo el próximo domingo 11 de junio cuando se celebren las elecciones provinciales. Entre las más destacadas mencionó una rebaja de los impuestos provinciales en un 30% (automotor y sellos, entre otros), mientras que el ámbito de la salud dijo que ampliará el horario de la atención primaria con un servicio las 24 horas y "que todas las especialidades básicas estén cubiertas en todos los hospitales de la provincia”.

Además, se comprometió a sostener y darle continuidad a la política habitacional de la actual gestión del Ejecutivo provincial, con la construcción de otras 10 mil viviendas.

Para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico anunció “una cárcel para procesados e impulsar la reforma del Código Procesal Penal para eliminar la llamada ‘puerta giratoria’ para evitar que los malvivientes entren por una puerta y salgan por la otra”.

Luego de contar que recorrió toda la provincia y que se acercó a conversar con todos los vecinos y vecinas de los distintos barrios, confirmó que otro de los innovadores anuncios fue la creación de un ministerio específico para apoyar a los emprendedores.

En cuanto a la educación, uno de los temas que más le preocupan, dijo: “Implementaremos la doble jornada escolar y convocaré a un Congreso de Educación Abierto e Integral”.

En materia de salud, adelantó que garantizará que los centros de atención primaria atiendan día y noche, las 24 horas; y que bregará para que todas las especialidades básicas estén cubiertas en todos los hospitales de la provincia.

“No sirve destruir lo que hemos construido entre todos. No sirve, no ayuda empezar de cero. En 40 años en San Luis hicimos mucho, muchísimo y como gobernador voy a cuidar ese legado que tiene la provincia. Me siento orgulloso de ser puntano”, cerró su discurso el candidato.

