Una jornada fresca, nublada y con algunas lloviznas no impidió que una gran cantidad de familias y grupos de amigos pudieran disfrutar del primer día del "Villa Mercedes Vuela", que comenzó este sábado y continúa este domingo en el predio del Aeroclub de la ciudad. Miles de personas disfrutaron del vuelo de aviones acrobáticos, demostraciones de aeromodelismo, paracaidismo civil y militar, entre otras actividades.

"Vine con mi familia. Desde que mi hijo tenía dos años que lo traemos siempre, ahora tiene ocho, y le encantan los aviones. Nos gusta disfrutar de todos los espectáculos que hay, es algo muy bonito de ver. Si mañana está lindo seguro volvemos", comentó Noelia Alanís, vecina del barrio La Ribera.

La presencia de la V Brigada Aérea no pasó desapercibida: llevaron una muestra estática de un avión A-4AR con todo su sistema de armas para que el público pudiera verlo. Además, una cabina del mismo modelo de guerra para que la comunidad pudiera subirse, colocarse el casco de piloto y llevarse el recuerdo en una foto.

"Si bien el clima no nos acompaña como nos gustaría, estamos teniendo una gran concurrencia de gente, que ha superado nuestras expectativas. Durante estos dos días el público puede disfrutar de las pasadas de cinco experimentados pilotos de acrobacia que han venido", expresó Federico Carrasco, presidente del Aeroclub de Villa Mercedes.

El encuentro es de 10 a 19 y la entrada general cuesta $1.000. Los menores de 12 años pasan gratis, igual que las personas con discapacidad y sus acompañantes.

Los aviones hicieron todo tipo de trucos y se ganaron el merecido aplauso de las personas en cada una de las demostraciones. Además, hubo formaciones de múltiples aeronaves en el cielo en simultáneo.

El piloto acrobático Sergio Marinhas, oriundo de Bell Ville (Córdoba), hizo una presentación especial de su nuevo avión Extra NG, un modelo acrobático de última generación que trajo desde Alemania al país. "He venido desde chico a Villa Mercedes, he estado en la V Brigada; incluso mi papá fue nombrado halcón honorario por el jefe de la base de los años ochenta", mencionó Marinhas, y añadió: "La ciudad me sorprendió, antes era finita y larga, ahora se ha expandido. De arriba pude ver un montón de barrios, con un estadio hermoso con el parque; soy arquitecto y es algo que me llamó la atención".

El hombre mencionó que es el primer espectáculo aéreo al que trae su nueva máquina. "Disfruto muchísimo de esto, son eventos que no son comunes de ver en casi ninguna parte, solo lugares muy puntuales los organizan. Quiero agradecer al Aeroclub y a toda la gente que trabaja, principalmente al público, que da fuerzas para que todo se haga y nos podamos divertir".

La organización debió suspender los vuelos de bautismo que estaban previstos y la pasada de los A-4AR porque el tiempo no aportaba las condiciones necesarias; prevén poder hacerlas hoy.

En el lugar hay distintos carros que ofrecen comidas y agua caliente. Comercios, emprendedores y algunos artesanos aprovechan el multitudinario evento para ofrecer productos. Se puede acceder con equipos de mate y reposeras, aunque no permiten mascotas por seguridad.

