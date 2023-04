Alberto: "Vamos a tener la mayor competitividad de la Argentina"

En el Congreso de Comunicación BLA celebrado este sábado en Potrero de los Funes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en una respuesta brindada a uno de los periodistas, elogió el anuncio de Jorge “Gato” Fernández de bajar los impuestos en un 30 por ciento en caso de asumir como primer mandatario puntano, lo que convertirá a San Luis en la provincia con menor presión impositiva del país.

Ante las críticas de un sector de la oposición sobre por qué el Ejecutivo puntano no adopta estas medidas ahora, el Gobernador fue claro. “Yo no lo hago porque no pienso así, pero él (Fernández) sí piensa así y yo le creo y lo voy a apoyar. Vamos a tener la mayor competitividad de la Argentina”, dijo, y subrayó que una acción de esta naturaleza no sería viable de aplicar en este momento, entre otras razones, por lo que disponen los reglamentos presupuestarios.

Rodríguez Saá recordó que fue precisamente durante el mandato de Claudio Poggi cuando se verificó una fuerte alza en los impuestos en San Luis, al punto de alcanzar una de las alícuotas más elevadas del país.

Además de la disminución de las tasas, Fernández afirmó entre sus propuestas principales que implementará la doble jornada escolar. “A tal fin convocaré el 10 de diciembre a docentes, no docentes, padres, gremios, centros de estudiantes y alumnos, en definitiva, a toda la comunidad educativa, a un congreso de educación abierto e integral”, dijo.

También indicó que garantizará que los centros de atención primaria funcionen las 24 horas y que todas las especialidades básicas estén cubiertas en los hospitales.

El candidato de Unión por San Luis dijo que evitará “que los delincuentes y narcotraficantes entren una por una puerta y salgan por la otra”, impulsando así la reforma del Código Procesal Penal.

Adelantó que construirá 10 mil nuevas viviendas, por lo que en cada año de gestión entregará 2.500 soluciones habitacionales.

Otra acción significativa será la creación del Ministerio de los Emprendedores, para que se transforme en una “incubadora de empresas con recursos presupuestarios suficientes para convertir los sueños en realidad”.

“No sirve destruir lo que hemos construido entre todos. No sirve, no ayuda, empezar desde cero. En cuarenta años en San Luis hicimos mucho, muchísimo”, afirmó.

