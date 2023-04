La pasión por la Selección impulsa ventas y sueños

Casi no se consigue. En siete locales del centro solo había disponibles cuatro camisetas del campeón del mundo. Fotos: Inés Cobarrubia.

El martes se cumplen cuatro meses de la obtención de la Copa del Mundo 2022 y los efectos del triunfo aún se hacen sentir en diferentes actividades y rubros, relacionados a los deportes y otros no tanto, de San Luis.

Durante el campeonato mundial de fútbol el impacto en ventas se sentía directamente en bares y cafés de la ciudad. Es que muchos puntanos optaron por seguir los acontecimientos en aquellos lugares y de paso aportaron su cuota de consumo al mercado local.

En las casas de deportes también se experimentaban situaciones atípicas durante el transcurso de la máxima cita mundial del fútbol. “Cuando terminó el partido contra Croacia, por la semifinal, el local se llenó de gente. Todos querían tener algo. Algunos preguntaban por la ropa de la Selección. Y cuando ya no había se fijaban en ropa con los colores celeste y blanco, más allá de que tuvieran o no el escudo”, mencionó Agustina Díaz, vendedora en un local de ropa deportiva del centro.

Pero el furor no se apagó cuando concluyó el torneo. Más bien se incrementó. Es que la obtención del título por parte del seleccionado comandado por Lionel Scaloni y liderado futbolísticamente por Lionel Messi impulsó el crecimiento de las matrículas en los clubes de fútbol, el incremento de ventas de indumentaria deportiva infantil, el aumento de la demanda de alquileres de canchas de fútbol y hasta el pedido de un corte de pelo particular, entre otras situaciones no cuantificables, pero evidentes como la proliferación de un pasito de baile.

Los chicos quieren los colores del Dibu. Botines fluorescentes y guantes de niño se los vuelan en poco tiempo (Federico Astudillo-vendedor)

La ascendencia que generó el Dibu, con base en estiradas para agarrar un tiro penal que contrarían la biología, a su estrategia de dominio mental del juego y también por su baile, ha estimulado el deseo entre las y los hinchas más pequeños de lucir la camiseta de arquero y hasta de tener su corte de pelo.

En las camisetas que se podían ver, durante un picado o en los días en que los aficionados se prenden a seguir un partido, el número más distinguido y repetido solía ser el 10. Pero los acontecimientos tienen el poder de cambiar tendencias que podrían llegar a ser hasta tradiciones.

¿Quién hubiese podido vaticinar que una de las camisetas de la selección más vendidas iba a tener estampado el número 23? Tal osadía hubiese sido desacreditada por los más futboleros. Es que nadie imaginaba que Emiliano Martínez iba a ser determinante en la obtención de los títulos más importantes de la selección en este milenio, la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022.

“Es algo que en todos los años que llevo como profesor de fútbol nunca vi”, refirió Germán Chwesiuk sobre la marea de camisetas rojas, verdes y amarillas con el número 23 y el apellido Martínez estampados en el dorsal. Y agregó: “Los chicos de las infantiles buscan sus referentes en los jugadores que están más cerca del gol, los delanteros. Messi, Di María, antes el Bati o incluso Higuaín. Pero ahora, más allá del puesto que ocupen, usan la camiseta del Dibu”.

Otra huella de la relevancia de la figura del arquero de la Selección se evidencia en los cortes de pelo de los chicos. Muchos pibes piden a sus padres tener el corte del Dibu. Se ve en los potreros y lo confirman algunos peluqueros. “Tuve que aprender a hacer la bandera del Dibu. Después se hizo una estrella y también hubo que aprender a hacerla”, mencionó Facundo Vega, propietario de una peluquería en el barrio CGT.

En los comercios de indumentaria deportiva también dan cuenta del fenómeno. Camisetas de arquero, guantes, pelotas y botines con los colores que Martínez popularizó calzándoselos. “Después de la final del Mundial, cuando llegaron las fiestas, se vendió todo lo que había de guantes, botines fluor, pelotas. Para Reyes también, y ahora la demanda se mantiene”, mencionó Federico Astudillo.

En pocos días la camiseta de la Selección Argentina edición especial Campeón del Mundo tuvo un gran nivel de ventas (Mauricio Godoy-vendedor)

“Después de la Copa América y el 'mirá que te como' hubo una especie de boom en ventas de camisetas de la Selección. Algunos, pero grandes, pedían la de arquero. Pero después del bailecito en el Mundial, los chicos son los que más buscan esa camiseta”, describió Agustina Díaz.

Otro elemento que cobró notable relevancia fue la camiseta con la tercera estrella. Los puntanos tuvieron que esperar algunas semanas para que estuviera disponible y en pocos días ya está casi agotada. En siete locales de la ciudad de San Luis había cuatro disponibles y en solo dos talles. “Algo que también se vendió un montón es la camiseta edición especial con las tres estrellas en la espalda, que tiene la inscripción Campeón del Mundo. También muchos llegan a buscar botines y remeras de arquero porque empiezan en los clubes o escuelitas de fútbol”, agregó Mauricio Godoy, vendedor en un local deportivo de la peatonal.