DJ Alan Gómez hizo bailar al público en La Pedrera

Arrancó la última noche musical del gran evento de la Feria Industrial. Poco a poco el público copó el campo para esperar a los artistas que esta noche dan cierre a la megaexpo de emprendedores, industriales y agroindustriales.

Cerca de las 22, con gritos y aplausos los fanáticos recibieron al DJ nacional Alan Gómez. Fiel a su estilo interactuó con el público e hizo que todos bailaran al ritmo de sus mezclas.

Las manos arriba de todo el público generaron una vista panorámica espectacular del estadio.

El artista brilló con su fiesta en la noche villamercedina.

La previa estuvo muy entretenida gracias al actor Nazareno Mottola, quien acompañó y entretuvo al público durante las cuatro noches, los hizo cantar y bailar.

A las 21 abrió el espectáculo Efecto Mercury, una banda local tributo a Queen. Tuvieron el honor de pisar el escenario del estadio La Pedrera. Tocaron grandes éxitos de la icónica agrupación como "Bohemian Rhapsody" y "Another one bites the dust".

En otro sector del predio están ubicados los puestos de comida, las personas hacen largas filas para comprar las diferentes propuestas culinarias.

