Las "Pibas" entrenaron en el billar de la Villa Deportiva

San Luis Fútbol Club entrenó en el césped sintético de la Villa Deportiva. El nuevo espacio multifacético para el deporte puntano recibirá el domingo a las "Pibas", en un partido que se jugará en la cancha Nº 1 y comenzará a las 15:30 ante Puerto Nuevo.

Para la sexta presentación (ya tuvo fecha libre) por el torneo de la Primera B de AFA, el plantel que comanda Carlos Casteglione realizó trabajos con pelota, sabiendo que en esta superficie de juego puede sacar mayores ventajas. Cuando hay línea de pase seguro, San Luis FC se siente en su hábitat, pero cuando la sacan a jugar en pisos impresentables para un juego que buscan profesionalizar en la rama femenina (como el domingo en Buenos Aires, ante Deportivo Español) tiene que mutar y trabajar los partidos.

Pese a que el plantel se viene acomodando a los rivales y a diferentes situaciones, el ideal de las condiciones se da en los escenarios de fútbol de San Luis, ya sea el Estadio Provincial "Juan Gilberto Funes" de La Punta, el estadio "Mario Sebastián Diez" de Juventud Unida Universitario, el Estadio Único de La Pedrera en Villa Mercedes o Pringles de La Toma, donde ya jugó entre el año pasado y lo que va de este torneo.

El domingo será el estreno de un nuevo escenario y el cuerpo técnico camina con tranquilidad en los trabajos de la semana. Este miércoles se movió con cierta normalidad Daiana Alaniz. El tobillo de la volante ofensiva empieza a acomodarse mejor, pero la "Chiru" aún no llegaría disponible a este partido.

Lejos de tener certezas a esta altura de la semana sobre qué jugadoras elegirá el DT para recibir a Puerto Nuevo, las prácticas continuarán hoy desde las 9 en el centro de especialización deportiva Ave Fénix, con el preparador físico Kevin Pizarro acomodando las cargas físicas.

Entre los detalles sobresalientes está la posición de arquera. Debajo de los "tres palos" tanto la mexicana Mariana Zárraga como la bonaerense Gabriela Silva respondieron con altura y soltura (las "Pibas" apenas recibieron un gol en 5 partidos: fue en la fecha debut con éxito 4 a 1 ante Argentino de Quilmes, como visitante).

El entrenador de arqueras, Gastón Herrera, sigue de cerca cada movimiento de las número 1. Aún no pudo debutar Jésica Arce, quien llegó de Defensa y Justicia.

En el lateral izquierdo no estará la puntana Yanet Leyes, expulsada por doble amonestación: queda afuera de las canchas una fecha. En su lugar la reemplazante natural es Agostina Gulino, la mendocina ex Godoy Cruz, pero habrá que observar los entrenamientos de hoy y de mañana para saber si el entrenador sigue utilizando cuatro defensoras, con Agustina Sosa o Maite Perazzo en el lateral derecho, más la tucumana Carla Lescano y la mendocina Solange Camargo en el centro de la defensa, donde también pueden actuar la merlina Lucila Aste —lo hizo muy bien ante Deportivo Morón (3-0)— y la puntana Florencia Escudero —fue muy importante en el ascenso del año pasado y aún no tuvo minutos en este torneo—.

Las opciones en el plantel son muchas y variadas, a tal punto que el fin de semana pasado no estuvieron en la convocatoria la "Locomotora" de Tilisarao Melina Salinas ni la volante central puntana Amira Camargo, dos puntales de este grupo.

