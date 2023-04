Padres y alumnos desfilaron con sus mascotas por el Día del Animal

Este jueves por la mañana realizaron una charla sobre el cuidado de las mascotas para alumnos de 6 a 12 años de la Escuela Generativa "Construyendo sueños", ubicada en el barrio Eva Perón II. La actividad fue para conmemorar de forma anticipada el Día del Animal que se celebra mañana. Al finalizar, los padres desfilaron en el SUM junto a las mascotas de los niños.

Fabiana Humar, docente del colegio, le comentó a El Diario que junto a sus colegas fueron preparando durante toda la semana a los chicos con diversas dinámicas y trabajos en conjunto.

“Empezamos con la unidad de seres vivos, hablamos de las partes del cuerpo, las diferencias y semejanzas que tenemos con los animales. A partir de ahí, intercambiamos conocimientos previos y recalcamos los derechos que tienen todas las mascotas y qué debemos hacer nosotros para cumplirlos”, expresó.

Además, la maestra dijo que los niños conversaron sobre la importancia de no permitir el maltrato. Y agregó que estaban muy entusiasmados por llevar a los "amigos del hombre" a la institución.

Durante toda la semana, los pequeños aprendieron sobre los derechos animales.

Los alumnos mostraron carteles con diferentes frases relevantes a la temática como: “Tener alimento y agua”, “Un resguardo físico del clima” y "Amamos a los animales". Luego, en la pasarela, los tutores se lucieron con sus perros, gatos, conejos, pájaros y hasta una tortuga y una chiva.

“Hicimos un trabajo territorial en el barrio y observamos que muchos animales no tienen los cuidados correspondientes, entonces desde el colegio queremos concientizar tanto a los alumnos como a los padres para que puedan colaborar desde su lugar, no solo en su casa, sino comentándoles a los vecinos”, manifestó Valentina Manzur, coordinadora general del establecimiento, quien aclaró que esta es la primera vez que hacen esta modalidad de celebración.

La charla estuvo a cargo de Lucrecia Bustamante, voluntaria y proteccionista de la localidad vecina de Juan Jorba, quien además de brindar información relevante, rescata y tramita la adopción a familias responsables.

“Lo que más me preguntaron los niños fue sobre las vacunas, les expliqué que es muy importante colocárselas cuando nacen. A los treinta días se los desparasita y a los cuarenta y cinco días hay que colocarles la primera dosis para que no contraigan ninguna enfermedad como el parvovirus y el moquillo. Y por último, después de otros cuarenta y cinco días se coloca el segundo componente y después de casi dos meses el refuerzo”, informó la voluntaria. Además dijo que no hay que bañarlos antes de la primera inyección.

También remarcó que entre todos hay que tener compromiso en el cuidado de los animales. “No solo tienen que atender a los propios, si ven a uno en la calle tienen que llamar al refugio o a un veterinario para no dejarlo abandonado”, indicó Bustamante.

