"El delegado de Larreta nos quiere traer un proyecto fracasado y antiguo"

Casi a mitad de semana, Alberto Rodríguez Saá tuvo un jugoso mano a mano en los estudios de radio La Bomba de Villa Mercedes con el programa “Viva la mañana”. Además de hablar del éxito rotundo de la Feria Industrial, que se desarrolló en La Pedrera, fue consultado por la elección provincial que se avecina y qué representa la oposición.

Sin mencionar a Claudio Poggi en ningún momento, el Gobernador cada vez que hizo referencia al diputado nacional lo catalogó como “el delegado de Rodríguez Larreta en San Luis” y fue contundente al advertir que ambos “nos están trayendo a San Luis un proyecto fracasado, antiguo y que viene a destruir todo lo que hemos hecho”.

“Recibe órdenes de Rodríguez Larreta, la plata de Rodríguez Larreta, a mí me pone muy incómodo eso y si esto sigue así, yo seré opositor firme. Lo siento, pero me quedo opositor firme. No me gusta eso, no lo voy a aceptar porque no creo que merezca San Luis que se destruya todo lo que se ha hecho, volver a cero o retroceder al 83”, ahondó su análisis.

Alberto consideró que el 11 de junio se pondrá en juego un proyecto que defiende a San Luis y otro que no. "Dudo que el muchacho de Río Cuarto vaya a defender la puntanidad", avisó en la otra entrevista radial que concedió en la semana a Radio Popular.

"Va a construir viviendas para sus colaboradores, lo dijo hace dos o tres días, y los funcionarios dicen que no pueden trabajar si no tienen viviendas”, sostuvo y trajo a colación el escándalo judicial en el que están envueltos cuatro funcionarios que tuvo Poggi por la entrega irregular de casas sociales.

Rodríguez Saá recordó que él dejó a fines de 2011 un presupuesto equilibrado y el cordobés lo convirtió en deficitario a tal punto que entregó la Provincia en el epílogo de 2015 con déficit y endeudada. "Yo pasé de diciembre a mayo ajustando las cuentas de la provincia", aseguró y denunció que el delegado de Larreta quiere achicar a una oficina la estructura y hasta cerrar la Universidad de La Punta y la UPrO, tal como lo dijo abiertamente quien fuera vocero durante sus cuatro años de gobernador, Diego Masci. "Eso no lo voy a aceptar, voy a ser una oposición como corresponde".