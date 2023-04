En ADU advirtieron que van a seguir con las medidas de fuerza

Docentes universitarios advierten que las medidas de lucha continuarán hasta obtener respuestas del gobierno nacional para la reapertura de las paritarias. El paro nacional está convocado desde el 17 al 22 de abril, y de concretarse será el tercero del año con esta modalidad de huelga que abarca toda una semana. En San Luis, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) informó que las medidas son acatadas por la mayor parte del sector y que hay mucha preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos.

"Hemos tenido un plenario de secretarías generales de la federación (Conadu Histórica), en la que se evaluó la necesidad de continuar dando pelea por nuestro salario. Daremos dos semanas de difusión de los reclamos intentando, nuevamente, que el Ministerio de Educación de la Nación acceda a reabrir las paritarias", comentó el secretario general de ADU San Luis, Diego Costa.

"Daremos el plazo de dos semanas para esa petición. En caso de que no nos tengan en cuenta, otra vez realizaremos medidas de fuerza a partir del 17 de abril. Además, el 14 se reunirá el Consejo de Rectores, donde va a asistir la mesa ejecutiva de la federación", agregó.

Aclaró que muchos rectores de distintas universidades nacionales están preocupados por la situación salarial y sobre todo por el atraso en la paritaria. "Es tan grande el atraso que al aplicarse la garantía, que es un piso salarial, queda en evidencia que de cinco cargos cuatro están por debajo de la garantía y terminan cobrando el mismo sueldo", advirtió Costa.

Mañana convocarán a una reunión con los padres, madres y tutores de los alumnos de escuelas preuniversitarias para informar acerca de la situación docente. A su vez, los tutores advirtieron la inquietud que les genera el hecho de que sus hijos e hijas no tengan clases. Se abrió una convocatoria para solicitar al Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) que pongan límites a los paros.

"Es indispensable que se considere prioritario el derecho a la educación de miles de chicos y chicas que concurren a estas instituciones públicas gravemente afectadas por esta situación. Por lo expuesto, solicitamos que el CIN en pleno adopte las medidas administrativas y judiciales necesarias para garantizar el dictado de clases en las escuelas preuniversitarias de todo el país", redactan en un formulario de Google.

En respuesta a esto, Costa afirmó que la intención no es dejar sin clases a los estudiantes, sino que la Nación dé una solución urgente, ya que no solo afecta a los docentes, sino a la comunidad universitaria en general. "Nuestras obras sociales son el único sistema de Salud Pública que no ha recibido ayuda en años, como sí han tenido aportes extraordinarios las obras sociales sindicales. El Estado no ha ayudado al Estado. Los atrasos en los salarios implican que las obras sociales se desfinancien. Vamos a pedir una reunión con el Rectorado de la UNSL para intercambiar opiniones sobre esto y solicitarle al Consejo Superior que fije postura sobre esto", dijo.

"Además, el presupuesto universitario siempre está atado a los salarios. El 95% se destina a sueldos. Lo que aprueba el Congreso después se termina modificando porque nuestros haberes se definen en paritarias, y la paritaria es posterior a la aprobación del presupuesto en el Congreso. Esto implica el desfinanciamiento de las becas, del Comedor Universitario que está en una situación complicada por la falta de fondos para sostenerse, y así con todo", concluyó Costa.

Redacción / NTV