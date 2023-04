Anunciaron la construcción de 980 nuevas casas en San Luis

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Alejandro Magiotti firmaron este miércoles un convenio para la construcción de 980 nuevas viviendas en los nueve departamentos de la provincia.

La firma del nuevo convenio se realizó en el acto que se concretó en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo donde se le entregaron las llaves de sus casas a 24 familias de San Francisco (8), Luján (8), Beazley (4) y el Paraje Leandor N. Alem (4).

Magiotti luego de la firma le entregó al gobernador el certificado de “no objeción técnica” para que la Provincia pueda llamara a licitación para la construcción de más viviendas.

“Cuando nosotros arrancamos la gestión no todas las provincias se presentaron para solicitar el financiamiento de la construcción de viviendas y San Luis fue una de las que rápidamente lo pidió porque sabía perfectamente de lo que se trataba. La verdad es que es mucho más fácil cuando está el compromiso político, cuando el ente ejecutor tiene experiencia y se lleva en tiempo y forma todos los trámites”, señaló Magiotti.

El secretario de vivienda provincial, Juan Pablo Suárez, confirmó que “estas nuevas casas se construirán en los 9 departamentos, demandará un año y medio de trabajo y se les dará prioridad a todas las personas que ya están inscriptas”.

También recordó el ejemplo de Villa Mercedes “donde ya entregamos 300 y ahora se construyen 300 más”. También dijo que “el plan se denomina `Casa Propia´ porque ya no son viviendas sociales porque ahora son de 64 metros cuadrados, tiene tecnología aislante para evitar los picos de frío y de calor, vienen con calefones solares; tienen todo lo necesario para que los puntanos vivan en una casa digna”.

Magiotti comentó a los periodistas que el Estado nacional va a entregar en los próximos días la casa número cien mil y confirmó que están en construcción otras 140 mil en todo el territorio.

Flamantes adjudicatarios

Al momento de dirigirse a los flamantes adjudicatarios, Rodríguez Saá les recordó a los vecinos del departamento Ayacucho que “ahora vamos a hacer un dique en Quines y la autopista rumbo a La Rioja que pase por San Francisco, Luján, Candelaria, Leandro Alem y Quines”.

El mandatario recalcó que “alcanzar la vivienda propia es hermoso. Uno no casi no duerme cuándo no la tiene que debe pensar en pagar el alquiler. Por eso alcanzar la vivienda es cumplir un sueño. Y esto es lo que hace la provincia de San Luis, distribuir la riqueza. Y no lo hace desde ahora, lo venimos haciendo desde 1983”

Luego recordó que desde aquellos tiempos “hemos logrado construir unas 63 mil viviendas y yo hice la mitad y los otros gobernadores hicieron la otra mitad. Y en medio de la pandemia inauguramos 1.200 viviendas. Pero San Luis distribuye las riquezas y construye las viviendas”.

Redacción/MGE